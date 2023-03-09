Соевое молоко значительно снижает уровень холестерина - нутрициолог Строков

"25 граммов соевого белка в день могут помочь снизить плохой холестерин на значительную величину. Содержащие антиоксиданты, витамины группы В, калий, магний и железо, главный ингредиент этого молока — соевые бобы — идеален для здоровой для сердца диеты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Исследования показывают, что определенные белки, содержащиеся в сое, могут блокировать выработку фермента в печени, участвующего в синтезе плохого холестерина ЛПНП".

Названный «тихим убийцей», высокий уровень холестерина может нанести ущерб вашим артериям, не вызывая многих предупреждающих признаков. К сожалению, жирное вещество может увеличить риск сердечных заболеваний и инсультов. Поэтому крайне важно держать свой уровень под контролем. К счастью, один напиток мог сделать это с удовольствием.Добавляете ли вы его в свой кофе или смешиваете с утренними хлопьями, молоко является основным ингредиентом в каждом списке покупок. Хотя вы можете быть поклонником классического молочного варианта, соевое молоко может порадовать вашу сердечно-сосудистую систему.Одна из причин, по которой эти растительные продукты полезны для уровня холестерина, заключается в низком уровне содержания в них насыщенных жиров и белков.«Ученые исследовали два белка сои, которые, как считается, были задействованы, и обнаружили, что один из них, называемый B-конглицинином, особенно важен. Их исследование показывает, что переваренные соевые пептиды могут снижать уровень холестерина на уровне, сравнимом со статинами.Ученые обнаружили, что потребление соевой муки, богатой белком B-конглицинином, снижает высокий уровень холестерина и других липидов на целых 70 процентов.Команда изучила 19 сортов соевой муки, каждый из которых содержал различные пропорции сильнодействующих белков.Исследователи отметили, что свойства этой соевой муки были даже более сильными, чем у симвастатина — популярного препарата, используемого для лечения высокого уровня «плохого» холестерина и жиров в крови.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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