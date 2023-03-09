Соевое молоко значительно снижает уровень холестерина - нутрициолог Строков
Исследования показывают, что основной ингредиент этого молока может снизить уровень холестерина на целых 70 процентов.
Названный «тихим убийцей», высокий уровень холестерина может нанести ущерб вашим артериям, не вызывая многих предупреждающих признаков. К сожалению, жирное вещество может увеличить риск сердечных заболеваний и инсультов. Поэтому крайне важно держать свой уровень под контролем. К счастью, один напиток мог сделать это с удовольствием.
Добавляете ли вы его в свой кофе или смешиваете с утренними хлопьями, молоко является основным ингредиентом в каждом списке покупок. Хотя вы можете быть поклонником классического молочного варианта, соевое молоко может порадовать вашу сердечно-сосудистую систему.
"25 граммов соевого белка в день могут помочь снизить плохой холестерин на значительную величину. Содержащие антиоксиданты, витамины группы В, калий, магний и железо, главный ингредиент этого молока — соевые бобы — идеален для здоровой для сердца диеты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Одна из причин, по которой эти растительные продукты полезны для уровня холестерина, заключается в низком уровне содержания в них насыщенных жиров и белков.
"Исследования показывают, что определенные белки, содержащиеся в сое, могут блокировать выработку фермента в печени, участвующего в синтезе плохого холестерина ЛПНП".
«Ученые исследовали два белка сои, которые, как считается, были задействованы, и обнаружили, что один из них, называемый B-конглицинином, особенно важен. Их исследование показывает, что переваренные соевые пептиды могут снижать уровень холестерина на уровне, сравнимом со статинами.
Ученые обнаружили, что потребление соевой муки, богатой белком B-конглицинином, снижает высокий уровень холестерина и других липидов на целых 70 процентов.
Команда изучила 19 сортов соевой муки, каждый из которых содержал различные пропорции сильнодействующих белков.
Исследователи отметили, что свойства этой соевой муки были даже более сильными, чем у симвастатина — популярного препарата, используемого для лечения высокого уровня «плохого» холестерина и жиров в крови.
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