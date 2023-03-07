3 признака на вашей коже, которые сигналят о тяжелой жировой болезни печени
На последней стадии жировая болезнь печени может прогрессировать до печеночной недостаточности и даже рака, если ее не лечить.
Мы полагаемся на нашу печень, чтобы выполнять более 500 важных функций организма. Таким образом, любые проблемы с органом могут затронуть те участки тела, которых вы, возможно, не ожидаете. Но чем раньше вы заметите признаки того, что что-то не так, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. Как следует из названия, жировая болезнь печени — это название ряда состояний, вызванных избытком жира в печени.
"На ранних стадиях он часто не имеет симптомов. Большинство людей когда-либо будут испытывать только первую стадию жировой болезни печени, известную как стеатоз. Однако, если состояние достигает четвертой и последней стадии, называемой циррозом печени, это вызывает беспокойство", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
На коже могут появиться три признака цирроза печени.
Это:
- Зуд кожи
- Наличие желтой кожи
- Легко покрывается синяками
Другие признаки цирроза включают:
- Усталость и слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса и истощение мышц
- Тошнота и рвота
- Болезненность или боль в области печени
- Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
- Пожелтение белков глаз
- Склонность к более легкому кровотечению, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен
- Выпадение волос
- Лихорадка и приступы озноба
- Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
- Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит
«Это связано с тем, что кровь не может проходить через печень должным образом, что вызывает повышение артериального давления в вене, которая несет кровь из кишечника в печень (воротная вена)».
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