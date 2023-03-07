3 признака на вашей коже, которые сигналят о тяжелой жировой болезни печени

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3 признака на вашей коже, которые сигналят о тяжелой жировой болезни печени


На последней стадии жировая болезнь печени может прогрессировать до печеночной недостаточности и даже рака, если ее не лечить.


Мы полагаемся на нашу печень, чтобы выполнять более 500 важных функций организма. Таким образом, любые проблемы с органом могут затронуть те участки тела, которых вы, возможно, не ожидаете. Но чем раньше вы заметите признаки того, что что-то не так, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. Как следует из названия, жировая болезнь печени — это название ряда состояний, вызванных избытком жира в печени.

"На ранних стадиях он часто не имеет симптомов. Большинство людей когда-либо будут испытывать только первую стадию жировой болезни печени, известную как стеатоз.  Однако, если состояние достигает четвертой и последней стадии, называемой циррозом печени, это вызывает беспокойство", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


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На коже могут появиться три признака цирроза печени.

Это:
  • Зуд кожи
  • Наличие желтой кожи 
  • Легко покрывается синяками
Если вы заметили эти симптомы, стоит обратиться к врачу общей практики.

Другие признаки цирроза включают:
  • Усталость и слабость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса и истощение мышц
  • Тошнота и рвота
  • Болезненность или боль в области печени
  • Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
  • Пожелтение белков глаз
  • Склонность к более легкому кровотечению, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен
  • Выпадение волос
  • Лихорадка и приступы озноба
  • Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости
  • Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит
На более поздних стадиях цирроза вы также можете заметить черный дегтеобразный стул.

«Это связано с тем, что кровь не может проходить через печень должным образом, что вызывает повышение артериального давления в вене, которая несет кровь из кишечника в печень (воротная вена)».


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