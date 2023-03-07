3 признака на вашей коже, которые сигналят о тяжелой жировой болезни печени

"На ранних стадиях он часто не имеет симптомов. Большинство людей когда-либо будут испытывать только первую стадию жировой болезни печени, известную как стеатоз. Однако, если состояние достигает четвертой и последней стадии, называемой циррозом печени, это вызывает беспокойство", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Зуд кожи

Наличие желтой кожи

Легко покрывается синяками

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Тошнота и рвота

Болезненность или боль в области печени

Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии

Пожелтение белков глаз

Склонность к более легкому кровотечению, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен

Выпадение волос

Лихорадка и приступы озноба

Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости

Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит

«Это связано с тем, что кровь не может проходить через печень должным образом, что вызывает повышение артериального давления в вене, которая несет кровь из кишечника в печень (воротная вена)».

Мы полагаемся на нашу печень, чтобы выполнять более 500 важных функций организма. Таким образом, любые проблемы с органом могут затронуть те участки тела, которых вы, возможно, не ожидаете. Но чем раньше вы заметите признаки того, что что-то не так, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. Как следует из названия, жировая болезнь печени — это название ряда состояний, вызванных избытком жира в печени.На коже могут появиться три признака цирроза печени.Если вы заметили эти симптомы, стоит обратиться к врачу общей практики.На более поздних стадиях цирроза вы также можете заметить черный дегтеобразный стул.Ранее МедикФорум писал об опасных выделениях из носа.

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