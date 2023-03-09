Нога женщины распухла в два раза из-за сгустка крови — другие признаки

«Через две недели она проснулась и обнаружила, что моя левая нога в два раза больше правой», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

"Ее сонограмма показала закупорку, которая шла от ее живота до лодыжки, и ей сказали, что кровь не движется вверх или вниз".

Энергичная бегунья и байкерша поняла, что что-то не так, когда начала испытывать одышку и с трудом поднималась по лестнице. Мэри Кэмпис, которой тогда было 47 лет, сначала сказали, что ее симптомы могут быть связаны с астмой или аллергией. Однако, когда одна из ее ног распухла «в два раза больше», чем другая, обнаружилась более зловещая причина.Мэри поделилась своей историей , чтобы повысить осведомленность о тромбах и тромбозе глубоких вен (ТГВ).Муж отвез ее прямо в пресвитерианский госпиталь, где врачи сказали ей, что у нее ТГВ.У нее обнаружили осложнение ТГВ — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).ТЭЛА возникает, когда тромб отрывается, перемещается к сердцу и застревает в легком. Больше всего меня беспокоит то, что я узнал, что ПЭ может быть фатальным, если его вовремя не лечить.На следующее утро Мэри перенесла успешную тромбэктомию, экстренную операцию, при которой сгустки крови удаляются хирургическим путем.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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