Нога женщины распухла в два раза из-за сгустка крови — другие признаки

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Нога женщины распухла в два раза из-за сгустка крови — другие признаки


В результате тромба у нее случилась легочная эмболия - состояние, которое может быть смертельным, если его вовремя не лечить.


Энергичная бегунья и байкерша поняла, что что-то не так, когда начала испытывать одышку и с трудом поднималась по лестнице. Мэри Кэмпис, которой тогда было 47 лет, сначала сказали, что ее симптомы могут быть связаны с астмой или аллергией. Однако, когда одна из ее ног распухла «в два раза больше», чем другая, обнаружилась более зловещая причина.

Мэри поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность о тромбах и тромбозе глубоких вен (ТГВ).

«Через две недели она проснулась и обнаружила, что моя левая нога в два раза больше правой», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

Муж отвез ее прямо в пресвитерианский госпиталь, где врачи сказали ей, что у нее ТГВ.

"Ее сонограмма показала закупорку, которая шла от ее живота до лодыжки, и ей сказали, что кровь не движется вверх или вниз".


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У нее обнаружили осложнение ТГВ — тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

ТЭЛА возникает, когда тромб отрывается, перемещается к сердцу и застревает в легком. Больше всего меня беспокоит то, что я узнал, что ПЭ может быть фатальным, если его вовремя не лечить.

На следующее утро Мэри перенесла успешную тромбэктомию, экстренную операцию, при которой сгустки крови удаляются хирургическим путем.


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