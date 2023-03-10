3 совета диетолога, как с помощью диеты прожить дольше

«Диета, которая поддерживает здоровое старение внутри и снаружи, должна оптимизировать потребление питательных веществ, чтобы обеспечить изобилие питательных веществ для всех функций организма», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Ешьте достаточно белка

«Поддерживайте потребление белка для поддержания мышечной массы, употребляя в пищу высококачественное органическое мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, выращенные на траве, или вымоченные или пророщенные бобы и чечевицу, а также различные орехи и семена, в том числе белковую порцию. с каждым приемом пищи».

Соблюдайте диету, богатую красочными цельными продуктами

«Продукты, богатые антиоксидантами, включают красочные фрукты и овощи, особенно ягоды, гранат, яблоко и красный лук, зеленый чай, темный шоколад, овощи семейства крестоцветных, бобы».

Сосредоточьтесь на питательных веществах для здоровья кожи

«Мы все хотим стареть изящно как снаружи, так и внутри. Питательные вещества, которые особенно помогают сделать кожу здоровой и сияющей, включают витамины А, С и Е, биотин, цинк, селен, жиры омега-3 и коллаген».

На наше здоровье могут оказывать негативное влияние различные способы, но когда дело доходит до лечения и профилактики, ответом на многие состояния всегда является здоровое, сбалансированное питание.Белок обеспечивает строительные блоки для всех процессов организма.Он содержит аминокислоты, из которых состоят наши гормоны, ферменты, иммунная система и структурные ткани. После 40 лет мышечная масса начинает снижаться, а потеря мышечной массы напрямую связана с ухудшением здоровья и благополучия в более позднем возрасте.Антиоксиданты — это питательные вещества, которые защищают как кожу, так и внутренние органы от разрушительного воздействия старения.Красочные фрукты, перец и помидоры богаты антиоксидантами и витамином С, а витамин Е лучше всего получать из орехов, семян, авокадо и оливкового маслаЛучшими источниками витамина А и аминокислот, улучшающих внешний вид, являются продукты животного происхождения, такие как органические молочные продукты, яйца, выращенные на пастбищах, мясо травяного откорма, мясные субпродукты и костный бульон.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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