Врач Портер: грецкие орехи улучшают здоровье сердца и помогают прожить дольше

«Исследователи обнаружили, что питательные вещества, содержащиеся в грецких орехах, которые являются неотъемлемой частью средиземноморской диеты, содержат биологически активные соединения, антиоксиданты и жирные кислоты, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление, а также сохранить структуру и функцию мозга».

Консультант-диетолог California Walnuts Сиан Портер отмечает, что появляется все больше доказательств того, что привычки здорового питания могут оказывать благотворное влияние на здоровое старение. Например, исследования показывают, что определенные режимы питания, такие как средиземноморская диета, могут помочь защитить и сохранить здоровье мозга и когнитивных функций.Действительно, в ряде исследований изучалась связь между грецкими орехами и здоровым старением.Сиан отметил, что исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана обнаружили, что более высокое потребление грецких орехов может быть связано с более низким риском смерти и увеличением продолжительности жизни среди пожилых людей.Ранее Медикфрум писал о симптомах рака кишечника.