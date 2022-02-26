Врач Портер: грецкие орехи улучшают здоровье сердца и помогают прожить дольше
Диета играет ключевую роль в нашем здоровье, однако один продукт может быть особенно полезен для нас, если его есть как часть здорового питания. По данным NHS, сбалансированное здоровое питание означает употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях, а также потребление правильного количества еды и напитков для достижения и поддержания здорового веса тела.
Консультант-диетолог California Walnuts Сиан Портер отмечает, что появляется все больше доказательств того, что привычки здорового питания могут оказывать благотворное влияние на здоровое старение. Например, исследования показывают, что определенные режимы питания, такие как средиземноморская диета, могут помочь защитить и сохранить здоровье мозга и когнитивных функций.
«Исследователи обнаружили, что питательные вещества, содержащиеся в грецких орехах, которые являются неотъемлемой частью средиземноморской диеты, содержат биологически активные соединения, антиоксиданты и жирные кислоты, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление, а также сохранить структуру и функцию мозга».
Действительно, в ряде исследований изучалась связь между грецкими орехами и здоровым старением.
Сиан отметил, что исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана обнаружили, что более высокое потребление грецких орехов может быть связано с более низким риском смерти и увеличением продолжительности жизни среди пожилых людей.
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Сиан Портер
Здоровье
Врач, консультант-диетолог в California Walnuts.
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