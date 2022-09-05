Лучший способ сохранить здоровье мозга и оптимизировать его работу
Пища, которую мы едим, напрямую влияет на здоровье и работу нашего пищеварения, сердца, печени, кожи и многого другого. Так почему же не наш мозг?
Мозг отвечает за потребление около 20 процентов нашего ежедневного потребления калорий, что очень много, учитывая, что он составляет всего 2 процента от веса нашего тела, а его потребности в питательных микроэлементах значительны и разнообразны.
То, из чего состоит наша диета или «топливо», которое мы даем нашему мозгу, может оказать значительное влияние на его структуру, функцию и продолжительность жизни .
"У мозга есть способы справиться с нехваткой необходимых питательных веществ, но это может привести к неоптимальному функционированию и может повлиять на здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Улучшение потребления питательных веществ может оптимизировать работу мозга, что приводит к улучшению здоровья мозга, когнитивных функций и психического здоровья", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Получайте омега-3 жиры
Омега-3 — это жирные кислоты, которые необходимы для здоровья мозга и всего организма в целом. Мозг примерно на 70 процентов состоит из жира, поэтому наличие достаточного количества жиров в рационе чрезвычайно важно для поддержания функции мозга.
"Тип жира также имеет решающее значение. Омега-3 важны для поддержания гибкости и текучести мембран клеток головного мозга, что помогает поддерживать бесперебойную работу мозга, улучшает память и увеличивает продолжительность жизни мозга", - объясняет Алехина.
Сбалансируйте уровень сахара в крови
Когда вы едите углеводы, старайтесь выбирать цельнозерновые варианты, содержащие клетчатку и другие питательные вещества, которые помогают замедлить выброс сахара в кровь. Обязательно сбалансируйте свою еду источниками жира и белка, что еще больше сгладит кривую, продлит вашу энергию и снизит вероятность аварии. Также рекомендуется ограничить порции сахара, сладостей и шоколада и употреблять их в умеренных количествах после еды.
Наслаждайтесь кофе и зеленым чаем в умеренных количествах
Кофе и зеленый чай могут быть использованы для того, чтобы дать толчок вашему мозгу из-за присутствия кофеина, который повышает уровень энергии и мотивацию. Они также очень богаты антиоксидантами. Зеленый чай содержит дополнительное преимущество в виде L-теанина, аминокислоты, которая, как известно, обладает синергическим эффектом с кофеином.
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