Лучший способ сохранить здоровье мозга и оптимизировать его работу

"У мозга есть способы справиться с нехваткой необходимых питательных веществ, но это может привести к неоптимальному функционированию и может повлиять на здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Улучшение потребления питательных веществ может оптимизировать работу мозга, что приводит к улучшению здоровья мозга, когнитивных функций и психического здоровья", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Получайте омега-3 жиры

"Тип жира также имеет решающее значение. Омега-3 важны для поддержания гибкости и текучести мембран клеток головного мозга, что помогает поддерживать бесперебойную работу мозга, улучшает память и увеличивает продолжительность жизни мозга", - объясняет Алехина.

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