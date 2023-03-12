Одри Хепберн умерла от чрезвычайно редкого рака, который мог привести к разрыву аппендикса

«В среднем этот тип рака возникает в возрасте от 50 до 55 лет. Аппендикс представляет собой небольшой мешочек ткани в брюшной полости. Это часть кишечника и толстой кишки, которые поглощают питательные вещества и удаляют отходы из организма. Мы не знаем, что делает аппендикс, но он может помочь иммунной системе», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя болезнь специально для МедикФорум.

«Это чрезвычайно редкий вид рака, который начинается с небольшого полипа в аппендиксе. Раковые клетки производят большое количество слизи, называемой муцином, которая медленно накапливается в аппендиксе, пока он не лопнет».





Рожденная в привилегированной семье и получившая частное образование, на звезду обрушились трудности, когда она и ее мать Элла ван Хемстра отдыхали в Голландии. Это было во время Второй мировой войны, когда город, который они посещали, был захвачен нацистами. Хепберн, как и миллионы других, едва не умерла от голода, когда нацисты отрезали поставку продовольствия.После войны балерина вернулась в Лондон, где училась, и продюсер увидел талант Хепберн в кино.В более поздние годы Хепберн стала послом Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), организации по оказанию гуманитарной помощи, чему, несомненно, способствовало ее прошлое.Однако актриса скончалась в относительно молодом возрасте — в 63 года. Хепберн умерла от рака аппендикулярного отростка в Толоченазе, Швейцария, 20 января 1993 года.Существует два основных типа рака аппендикса: эпителиальный рак аппендикса и нейроэндокринный рак аппендикса.Хепберн страдала «псевдомиксомой брюшины».Рак может привести к боли в животе, запорам, диарее, потере аппетита и сильной усталости.Ранее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.

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