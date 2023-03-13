Врач рекомендует 2 порции гранатового сока для снижения холестерина

«Употребление гранатового сока имеет много преимуществ, например, тот факт, что он содержит катехины, которые обладают антиоксидантными свойствами, тем самым уменьшая всасывание холестерина через кишечник. Гранатовый сок обладает способностью ограничивать повреждение кровеносных сосудов, снижая уровень вредного холестерина в организме и помогая уменьшить образование бляшек в артериях. Вы можете убедиться в пользе антиоксидантов, содержащихся в этом напитке, если выпьете стакан гранатового сока два раза в неделю», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Диета является одним из факторов, влияющих на уровень холестерина. Известно, что употребление слишком большого количества жирной пищи повышает уровень холестерина, наряду с недостатком физических упражнений и курением.Эксперт рекомендовал потреблять две порции гранатового сока каждую неделю в качестве одного из способов снижения уровня.Гранатовый сок (ПГ) имеет потенциальные положительные эффекты у пациентов с метаболическими нарушениями из-за высокого содержания полифенолов.Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влияние двухнедельного потребления диетических доз на артериальное давление, липидный обмен и маркеры окислительного стресса у пациентов с избыточным весом с дислипидемией (дисбаланс липидов, включая холестерин).Было зафиксировано, как у тех, кто пил гранатовый сок, было более низкое кровяное давление и липопротеины низкой плотности — или «плохой» холестерин.Ранее МедикФорум писал о пользе отвара шиповника.

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