Высокое давление: полезный напиток, который имеет «постоянную пользу» для гипертоников
Исследование предполагает «постоянную пользу потребления гранатового сока» для артериального давления.
«Эти данные свидетельствуют о том, что разумно включать этот фруктовый сок в диету, полезную для сердца», — отмечают исследователи.
Высокое кровяное давление может создать дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза. Если у вас высокое кровяное давление, даже небольшое его снижение может помочь снизить риск ряда серьезных заболеваний.
Клиника Майо говорит:
«Небольшие исследования, кажется, предполагают, что употребление гранатового сока может снизить уровень холестерина, но в целом доказательства неоднозначны. Считается, что гранатовый сок может блокировать или замедлять накопление холестерина в артериях у людей с повышенным риском сердечных заболеваний».
Гранатовый сок содержит больше антиоксидантов, чем многие другие фруктовые соки, и содержит почти в три раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай или красное вино, поясняет организация.
«Гранатовый сок, как правило, безопасно пить, если вы принимаете некоторые меры предосторожности. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что вы пьете чистый гранатовый сок, а не смесь соков с добавлением сахара. Сахар добавляет соку больше калорий, что снижает его пользу для здоровья сердца».
Диета является одним из самых эффективных методов лечения гипертонии.
Национальная служба здравоохранения определила некоторые другие изменения образа жизни, которые могут помочь предотвратить и снизить высокое кровяное давление.
Вы должны уменьшить количество соли, которую вы едите, и придерживаться в целом здоровой диеты, сократить потребление алкоголя, похудеть, если у вас избыточный вес, сократить потребление кофеина, а если вы курильщик, вам следует бросить курить.
Ранее Медикфорум писал о том, откуда берется неприятный запах изо рта.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
Здоровье
Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.
Оставить комментарий