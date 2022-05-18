Высокое давление: полезный напиток, который имеет «постоянную пользу» для гипертоников

«Эти данные свидетельствуют о том, что разумно включать этот фруктовый сок в диету, полезную для сердца», — отмечают исследователи.

«Небольшие исследования, кажется, предполагают, что употребление гранатового сока может снизить уровень холестерина, но в целом доказательства неоднозначны. Считается, что гранатовый сок может блокировать или замедлять накопление холестерина в артериях у людей с повышенным риском сердечных заболеваний».

«Гранатовый сок, как правило, безопасно пить, если вы принимаете некоторые меры предосторожности. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что вы пьете чистый гранатовый сок, а не смесь соков с добавлением сахара. Сахар добавляет соку больше калорий, что снижает его пользу для здоровья сердца».