Невролог Барышев объяснил возникновение инсульта в молодом возрасте

«Для молодого и относительно здорового человека получить пережатый сосуд довольно затруднительно и для этого должны быть определенные предпосылки: чаще всего такой причиной становится анатомическая аномалия в сосуде, его патологическое сужение либо извитость», - уточнил Барышев.

«Чаще всего их проявлением становится онемение конечностей, боли в груди, учащенное сердцебиение или же отеки ног», - предупредил специалист.

Инсульт, настигающий человека в молодые годы жизни, – это редкость. Объясняя его возникновение, невролог Барышев отметил в интервью: риск подобного нарушения связан с пережатием сосуда, обеспечивающего кровоснабжение головного мозга. В молодости такое пережатие может объясняться несколькими причинами.Медик подсказал, что при наличии вышеназванного нарушения могут возникать такие симптомы как головные боли, ощущение распирания или пульсации в головы.Также, добавил невролог, беседуя с «Лайфом», развитие инсульта бывает связано с образованием тромбов. Нередко эти тромбы возникают сначала в ногах, а при отрыве попадают в кровоток и вместе с ним переносятся в сосуды других частей тела.Дополнительно Барышев рассказал, что инсультам у молодых людей также способствуют аневризмы или нарушения свертывания крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой пульс врачи считают опасным в пожилом возрасте.

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