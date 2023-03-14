Невролог Барышев объяснил возникновение инсульта в молодом возрасте

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инсульт

Врач-невролог Артем Барышев: инсульт в молодости бывает обусловлен сосудистой аномалией.

Инсульт, настигающий человека в молодые годы жизни, – это редкость. Объясняя его возникновение, невролог Барышев отметил в интервью: риск подобного нарушения связан с пережатием сосуда, обеспечивающего кровоснабжение головного мозга. В молодости такое пережатие может объясняться несколькими причинами.

«Для молодого и относительно здорового человека получить пережатый сосуд довольно затруднительно и для этого должны быть определенные предпосылки: чаще всего такой причиной становится анатомическая аномалия в сосуде, его патологическое сужение либо извитость», - уточнил Барышев.

Медик подсказал, что при наличии вышеназванного нарушения могут возникать такие симптомы как головные боли, ощущение распирания или пульсации в головы.

Также, добавил невролог, беседуя с «Лайфом», развитие инсульта бывает связано с образованием тромбов. Нередко эти тромбы возникают сначала в ногах, а при отрыве попадают в кровоток и вместе с ним переносятся в сосуды других частей тела.

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«Чаще всего их проявлением становится онемение конечностей, боли в груди, учащенное сердцебиение или же отеки ног», - предупредил специалист.

Дополнительно Барышев рассказал, что инсультам у молодых людей также способствуют аневризмы или нарушения свертывания крови.

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Артем Барышев
Артем Барышев
Здоровье
врач-невролог
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