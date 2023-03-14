Врач Мясников: лекарств от лихорадки денге не существует

«Российские туристы слишком беспечны в своих поездках в страны, где распространена лихорадка. Это Африка, Азия, Австралия, жаркие страны», - поделился мнением эксперт.

«Нужно пить больше жидкости, понижать температуру, как при любом другом вирусном заболевании – больше врачи ничего сделать не могут, так как эффективных лекарственных препаратов от этой болезни нет», - сказал медик о лихорадке денге.

После того, как стало известно, что несколько российских туристов вернулись в страну, заразившись в поездке лихорадкой денге, «теледоктор» Александр Мясников высказался об опасности этого заболевания. Лихорадка денге представляет собой вирусную инфекцию, которая передается комарами. При заражении возникает гриппоподобное состояние. В некоторых случаях оно становится очень тяжелым, повышая риск летального исхода.Доктор Мясников заметил, что защитить себя в поездке от инфицирования вирусом денге достаточно проблематично – вакцин от него не существует. Единственный способ обезопаситься сводится к профилактике комариных укусов. Специфического лечения при уже случившемся заражении также нет.Мясников добавил, что в России комаров, переносящих этот вирус, не водится. В то же время существует «российская версия» вирусной геморрагической лихорадки в виде крымской гемморагической лихорадки, также известной как лихорадка Крым-Конго. Возбудитель этой инфекции передается при укусе клещей, а также от птиц и животных, укушенных ими. Ее симптомы также напоминают тяжелое ОРВИ: пострадавшие мучаются от высокой температуры, ломоты в теле, головной боли и тошноты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая привычка сокращает жизнь многим российским гражданам.

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