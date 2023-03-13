Врач Драпкина назвала россиянам сокращающую жизнь привычку

«В среднем за сутки россияне потребляют в два раза больше нормы соли, что влияет на продолжительность жизни», - констатировала специалист Минздрава.

«Наличие привычки досаливать пищу увеличивает этот риск до 50 процентов», - добавила эксперт.

Врач Драпкина назвала привыкание к соленому вкусу бичом российских граждан – наши соотечественники едят слишком много специи, содержащей натрий, который влияет на состояние сосудов и кровяное давление.В частности, количество соли в ежедневном рационе россиян доходит до 11 граммов (вместо 5 граммов).Драпкина предупредила, что злоупотребление солью является одним из факторов, сокращающих продолжительность жизни мужчин в РФ. Статистически сильный пол в стране злоупотребляет солью чаще женщин. По словам эксперта, риск преждевременной смерти в связи с пристрастием к соли повышается для мужчин на 41 процент.Драпкина отметила, что по данным исследований слишком много соли едят практически половина российских граждан – более 49 процентов. В основном, избыток соли в рационе образуется из-за того, что наши сограждане употребляют большое количество готовых, переработанных производством продуктов, от колбас и соусов до полуфабрикатов.В то же время 44 процента россиян имеют привычку добавлять соль в уже приготовленное блюдо – такую привычку врачи считают одной из самых вредных.Ранее портал MedikForum.ru писал о влиянии колбасы на развитие рака толстой кишки.

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