2 "здоровых" продукта для завтрака, которые повышают риск больного сердца

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2 "здоровых" продукта для завтрака, которые повышают риск больного сердца


Исследования связывают ультра-обработанные продукты с повышенным риском сердечных заболеваний, а также рака кишечника и диабета.


Многие из нас полагаются на быстрые и легкие блюда, чтобы соответствовать нашему занятому образу жизни. Хотя это имеет определенные преимущества, растет беспокойство по поводу того, как это может повлиять на наше здоровье. 


Употребление 3-6 яиц в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти


"Исследования показали, что некоторые полуфабрикаты могут подвергать нас риску серьезных проблем с сердцем. Ультраобработанные продукты сильно изменились и часто содержат много соли, сахара, жира и промышленных химических добавок, таких как консерванты, эмульгаторы, подсластители, искусственные красители и ароматизаторы", - говорит семейный врач-Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Два "здоровых" продукта для завтрака классифицируются как ультрапереработанные — злаковые и фруктовые йогурты.


Пропуск завтрака может быть опасен для сердца


И если вы любите тосты по утрам, стоит проверить, какой тип хлеба вы используете.

Почему эти продукты вредны для моего сердца?


"Исследование показало, что люди, употребляющие ультра-обработанную пищу, подвержены «более высокому» риску сердечно-сосудистых заболеваний".


Сердечно-сосудистые заболевания относятся к любому заболеванию сердца или кровеносных сосудов и являются одной из основных причин смерти. 


Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.


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