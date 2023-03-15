2 "здоровых" продукта для завтрака, которые повышают риск больного сердца

"Исследования показали, что некоторые полуфабрикаты могут подвергать нас риску серьезных проблем с сердцем. Ультраобработанные продукты сильно изменились и часто содержат много соли, сахара, жира и промышленных химических добавок, таких как консерванты, эмульгаторы, подсластители, искусственные красители и ароматизаторы", - говорит семейный врач-Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Почему эти продукты вредны для моего сердца?

"Исследование показало, что люди, употребляющие ультра-обработанную пищу, подвержены «более высокому» риску сердечно-сосудистых заболеваний".

Многие из нас полагаются на быстрые и легкие блюда, чтобы соответствовать нашему занятому образу жизни. Хотя это имеет определенные преимущества, растет беспокойство по поводу того, как это может повлиять на наше здоровье.Два "здоровых" продукта для завтрака классифицируются как ультрапереработанные —И если вы любитеСердечно-сосудистые заболевания относятся к любому заболеванию сердца или кровеносных сосудов и являются одной из основных причин смерти.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.