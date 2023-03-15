2 "здоровых" продукта для завтрака, которые повышают риск больного сердца
Исследования связывают ультра-обработанные продукты с повышенным риском сердечных заболеваний, а также рака кишечника и диабета.
Многие из нас полагаются на быстрые и легкие блюда, чтобы соответствовать нашему занятому образу жизни. Хотя это имеет определенные преимущества, растет беспокойство по поводу того, как это может повлиять на наше здоровье.
"Исследования показали, что некоторые полуфабрикаты могут подвергать нас риску серьезных проблем с сердцем. Ультраобработанные продукты сильно изменились и часто содержат много соли, сахара, жира и промышленных химических добавок, таких как консерванты, эмульгаторы, подсластители, искусственные красители и ароматизаторы", - говорит семейный врач-Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Два "здоровых" продукта для завтрака классифицируются как ультрапереработанные — злаковые и фруктовые йогурты.
И если вы любите тосты по утрам, стоит проверить, какой тип хлеба вы используете.
Почему эти продукты вредны для моего сердца?
"Исследование показало, что люди, употребляющие ультра-обработанную пищу, подвержены «более высокому» риску сердечно-сосудистых заболеваний".
Сердечно-сосудистые заболевания относятся к любому заболеванию сердца или кровеносных сосудов и являются одной из основных причин смерти.
Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.
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