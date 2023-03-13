Онколог Серяков рассказал о влиянии колбасы на развитие рака толстой кишки

«Наиболее опасными с точки зрения канцерогенности являются красное мясо и изготовленные из него копчености и полуфабрикаты», - таково мнение врача.

Сладкая газировка.

Попкорн.

Печенье, вафли.

Консервированные овощи и фрукты.

Шпроты.

Готовые соусы (кетчуп, майонез).

Чипсы.

Алкоголь.

В интервью врача-онколога, доктора медицинских наук Александра Серякова употребление продуктов из переработанного красного мяса было названо канцерогенным фактором.Изданию «Известия» онколог рассказал об опасном влиянии колбасной продукции на состояние кишечника. Особенно вредны, по его словам, копченая колбаса, ветчина, сосиски и сардельки, а также другие изделия, подобные им. Серяков констатировал: съедая ежедневно всего 50 граммов продукта из перечисленных выше, человек на 18 процентов повышает свой риск заболеть раком толстой кишки.Также медик назвал другие продукты, употребление которых исследователи связывают с подверженностью колоректальному раку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания продуктов и лекарств могут вредить организму.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.