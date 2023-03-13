Онколог Серяков рассказал о влиянии колбасы на развитие рака толстой кишки
Онколог Александр Серяков: употребление сосисок и сарделек способствует развитию колоректального рака.
В интервью врача-онколога, доктора медицинских наук Александра Серякова употребление продуктов из переработанного красного мяса было названо канцерогенным фактором.
«Наиболее опасными с точки зрения канцерогенности являются красное мясо и изготовленные из него копчености и полуфабрикаты», - таково мнение врача.
Изданию «Известия» онколог рассказал об опасном влиянии колбасной продукции на состояние кишечника. Особенно вредны, по его словам, копченая колбаса, ветчина, сосиски и сардельки, а также другие изделия, подобные им. Серяков констатировал: съедая ежедневно всего 50 граммов продукта из перечисленных выше, человек на 18 процентов повышает свой риск заболеть раком толстой кишки.
Также медик назвал другие продукты, употребление которых исследователи связывают с подверженностью колоректальному раку.
- Сладкая газировка.
- Попкорн.
- Печенье, вафли.
- Консервированные овощи и фрукты.
- Шпроты.
- Готовые соусы (кетчуп, майонез).
- Чипсы.
- Алкоголь.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Серяков
ЗОЖ
врач-онколог, доктор медицинских наук,
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