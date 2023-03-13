Онколог Серяков рассказал о влиянии колбасы на развитие рака толстой кишки

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сосиски

Онколог Александр Серяков: употребление сосисок и сарделек способствует развитию колоректального рака.

В интервью врача-онколога, доктора медицинских наук Александра Серякова употребление продуктов из переработанного красного мяса было названо канцерогенным фактором.

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«Наиболее опасными с точки зрения канцерогенности являются красное мясо и изготовленные из него копчености и полуфабрикаты», - таково мнение врача.

Изданию «Известия» онколог рассказал об опасном влиянии колбасной продукции на состояние кишечника. Особенно вредны, по его словам, копченая колбаса, ветчина, сосиски и сардельки, а также другие изделия, подобные им. Серяков констатировал: съедая ежедневно всего 50 граммов продукта из перечисленных выше, человек на 18 процентов повышает свой риск заболеть раком толстой кишки.

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Также  медик назвал другие продукты, употребление которых исследователи связывают с подверженностью колоректальному раку.
  • Сладкая газировка.
  • Попкорн.
  • Печенье, вафли.
  • Консервированные овощи и фрукты.
  • Шпроты.
  • Готовые соусы (кетчуп, майонез).
  • Чипсы.
  • Алкоголь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания продуктов и лекарств могут вредить организму.

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Александр Серяков
Александр Серяков
ЗОЖ
врач-онколог, доктор медицинских наук,
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Теги : рак толстой кишки, канцерогены, Александр Серяков