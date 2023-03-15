Психиатр Фомин: с некоторыми людьми весной лучше не спорить

«Большинство людей с психиатрическими диагнозами не представляют никакой опасности для окружающих, наоборот, они нуждаются в поддержке. Если вы встретили человека с психическими особенностями, то его нужно поддержать, сказать, что все будет хорошо», – поделился Фомин в интервью радио Sputnik.

«Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом – повод насторожиться», - предупредил специалист.

«Также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться спиной. Старайтесь просто прекратить диалог», - сказал специалист.

Весна – сложное время для тех, кто имеет психические заболевания. Психиатр Фомин сообщил в интервью, что весной происходит обострение разных патологий, например, депрессивных или тревожных расстройств. В то же время, заметил медик, люди с такими проблемами обычно не привлекают к себе внимание – напротив, они замыкаются, отстраняются от окружающих, ограничивают свои социальные контакты, нередко подолгу не выходят из дома.Врач добавил, что многие люди с психическими расстройствами не просят помощи, хотя нуждаются в ней. Таким пациентам часто нужны поддержка, участие. Осознавая свою «аномалию», они боятся, что проблема станет заметна для других – это лишь усиливает их отчужденность и замкнутость.Отдельная категория – это пациенты с бредовыми идеями, галлюцинациями. По словам врача, если заболевания таких пациентов обостряются, то для окружающих они действительно могут быть опасными. Узнать таких людей можно по особенностям поведения: они видят или слышат то, чего не видит и не слышит никто, ведут разговоры с невидимыми собеседниками.Психиатр добавил, что в общении с людьми, способными проявлять агрессию, нужно быть осмотрительными и осторожными. Врач посоветовал не вступать с ними в дискуссии, не спорить, не выяснять отношений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как смена сезонов может влиять на человеческий организм.

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