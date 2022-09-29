Осенью могут страдать психика и нервная система: психиатр Фомин

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депрессия у мужчины

По словам психиатра Евгения Фомина, осень является одним из самых неблагополучных сезонов для психического и неврологического здоровья.

В интервью врача прозвучало предупреждающее напоминание о том, что осенью могут прогрессировать, обостряться состояния, обусловленные патологиями нервной системы и психики.

«В осенне-весенний период у некоторых людей происходит обострение невротических расстройств, повышается тревожность, усиливаются возможные фобии», - сообщил врач-психиатр в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Фомина, нестабильная, подвижная психика страдает осенью из-за неблагоприятных погодных изменений. Перепады атмосферного давления, сырость, ветер и холод, сокращение дня и дефицит солнечного света – все это может оказывать негативное воздействие на сосуды головного мозга, гормональный баланс в организме. Возникновение или обострение психических расстройств может быть следствием этого.

Даже в целом здоровые люди могут испытывать осенью хандру или депрессивные состояния, допускают врачи.

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Психиатр заметил, что часть людей бывают предрасположены к сезонным депрессиям или обладают высокой чувствительностью к погодным изменениям в силу наследственности или физиологических особенностей. Таким людям может быть полезен прием препаратов – как и консультация с врачом.

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Евгений Фомин
Евгений Фомин
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Теги : осень, психические расстройства, Евгений Фомин