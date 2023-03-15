28-летняя беременная женщина страдала от «тупой» боли из-за легких «забитых тромбами»
В конце концов боль стала «невыносимой», и она «не могла дышать», что вызвало еще одну поездку в отделение неотложной помощи.
Определенное количество свертываемости крови необходимо для предотвращения чрезмерного кровотечения при порезах. Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, могут быть опасны. Это связано с тем, что они могут перемещаться в органы по всему телу, что приводит к опасным для жизни неотложным состояниям, таким как инсульты, сердечные приступы и легочная эмболия.
Последнее пережила одна 28-летняя женщина во время второй беременности.
Ее самые ранние симптомы включали «тупую» боль в правом боку с последующим изменением дыхания.
«Через девять недель у нее была сильная утренняя тошнота и рвота более шести раз в день. Однако однажды утром я заметил тупую боль в правом боку вдоль грудной клетки. В течение дня боль усиливалась, а мое дыхание становилось коротким и быстрым», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Муж «срочно» отвез ее в отделение неотложной помощи, где медицинский персонал провел ряд анализов, в том числе один на выявление тромбов. Однако они пришли в норму, и ее отправили домой с диагнозом плеврит — воспалением или отеком тканей, выстилающих легкие и грудную полость, — а также с обезболивающими препаратами.
Но на следующий день ее симптомы ухудшились. Грудь была стеснена, дыхание было поверхностным, а боль в боку усиливалась, несмотря на то, что я принимала обезболивающие.
Марианну отвезли обратно в отделение неотложной помощи с зашкаливающим сердечным ритмом и невероятно низким уровнем кислорода. Ей сделали компьютерную томографию. Это выявило множественные легочные эмболы (сгустки крови в легких) и правосторонний инфаркт легкого, который возникает, когда артерия легкого блокируется и часть легкого повреждается.
"До конца беременности она продолжала страдать от сильных болей и слабости, и ей прописывали антикоагулянты в виде инъекций".
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