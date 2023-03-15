Почему люди могут спать с приоткрытыми глазами
Больная щитовидная железа, аутоиммунные заболевания, опухоли, неврологические поражения могут скрываться за таким явлением как лагофтальм.
Лагофтальм также известен как «заячий глаз»: люди с этой патологией не смыкают полностью веки во время сна. Доктор медицины Анастасий Канеллопулос (профессор офтальмологии Нью-Йоркского университета) рассказал в интервью, почему может возникать подобное несмыкание.
Офтальмолог отметил, что глаза во время сна не закрываются полностью у многих: некоторые исследования показывают, что такая особенность присуща 20 процентам земного населения. В большинстве случаев лагофтальм бывает слабо выраженным, просвет между веками оказывается очень узким и, как правило, его не замечают.
«Сон с приоткрытыми глазами чаще встречается у женщин, у молодых людей возрастом 20-30 лет, а также у младенцев. Обычно младенцы перерастают его в течение первых двух лет жизни», - сказал доктор Канеллопулос.
Ученый пояснил: у людей, которые спят с приоткрытыми глазами, нарушается механизм расслабления мышц, ответственный за закрытие век. Эксперт назвал причины этого нарушения.
- Врожденная особенность.
- Повреждение мышц век из-за инфекции, воспаления или травмы.
- Паралич определенных лицевых нервов из-за таких состояний, как паралич Белла, инсульт, опухоль, различные нервно-мышечные или аутоиммунные заболевания (например, синдром Гийена-Барре).
- Гипертиреоз, при котором глаза становятся выпученными.
- Неудачная блефаропластика или другие операции, после которых на веках возникают рубцы.
- Сухость.
- Ощущение инородного тела.
- Жжение в глазах.
- Покраснение глазных яблок.
- Нечеткость зрения (преимущественно при пробуждении утром).
- Повышенная чувствительность к свету.
- Зуд в глазах.
- Усталость в течение дня.
«Люди обычно не подозревают, что спят неправильно. Если вы думаете или ваши близкие говорят вам, что вы спите с приоткрытыми глазами, вам следует обратиться к окулисту, чтобы выявить возможную причину этой проблемы», - посоветовал доктор. Канеллопулос.
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