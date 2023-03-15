«Странные» звуки тела: что они могут означать?

Если такой звук начинается раздаваться после удара или юбой другой травмы носа, это может указывать на повреждение хрящей между ноздрями. В этом случае нужно обратиться к ЛОРу или пластическому хирургу.Когда человек начинает жаловаться на такой звон в положении лежа, он может означать закупорку кровеносных сосудов. Если «странный» звон или другой звук в ушах длится более двух дней или сопровождается болью или головокружением, нужно записаться на прием к врачу для проверки на инфекцию или неврологическую проблему.Сопровождаемый болью или скованностью, такой звук иногда указывает на разрыв сухожилия или связки, перелом, повреждение хряща. Если звук слышится скорее как скрип, возможен остеоартрит, возникающий из-за разрушения хряща.Живот может издавать разнообразные «странные» звуки. Если эти звуки высокие и помимо них человек жалуется на боль, спазмы или испытывает тошноту, однако у него не происходит дефекации, это может означать частичную непроходимость кишечника. Данная проблема также требует осмотра у врача, поскольку может потребовать хирургического вмешательства, рассказали медицинские эксперты портала Pronews.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему люди могут спать с приоткрытыми глазами.

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