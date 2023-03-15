«Странные» звуки тела: что они могут означать?
Одним из побочных эффектов работы человеческого тела являются различные звуки.
Свистящее дыхание при вдохе и выдохе через нос. Если такой звук начинается раздаваться после удара или юбой другой травмы носа, это может указывать на повреждение хрящей между ноздрями. В этом случае нужно обратиться к ЛОРу или пластическому хирургу.
Звон в ушах. Когда человек начинает жаловаться на такой звон в положении лежа, он может означать закупорку кровеносных сосудов. Если «странный» звон или другой звук в ушах длится более двух дней или сопровождается болью или головокружением, нужно записаться на прием к врачу для проверки на инфекцию или неврологическую проблему.
Треск в суставах. Сопровождаемый болью или скованностью, такой звук иногда указывает на разрыв сухожилия или связки, перелом, повреждение хряща. Если звук слышится скорее как скрип, возможен остеоартрит, возникающий из-за разрушения хряща.
Урчание в животе. Живот может издавать разнообразные «странные» звуки. Если эти звуки высокие и помимо них человек жалуется на боль, спазмы или испытывает тошноту, однако у него не происходит дефекации, это может означать частичную непроходимость кишечника. Данная проблема также требует осмотра у врача, поскольку может потребовать хирургического вмешательства, рассказали медицинские эксперты портала Pronews.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему люди могут спать с приоткрытыми глазами.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий