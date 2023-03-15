Может ли рентген вызывать развитие рака: онколог Тевс

«Некоторые медицинские процедуры могут приводить к развитию рака. К ним относятся рентген грудной клетки, компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и лучевая терапия», - перечислил Корней Тевс в комментарии «СЭ».

Онколог Тевс сообщил, что способностью провоцировать рак обладают излучения, характеризуемые энергией, вызывающей повреждения ДНК. Таковым, в частности, является ионизирующее излучение.На вопрос, может ли рентген вызывать развитие рака, специалист ответил утвердительно. По его словам, радиация из медицинских источников наделена таким свойством.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение формы пальцев на руках может быть признаком развития рака легких.

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