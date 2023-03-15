Может ли рентген вызывать развитие рака: онколог Тевс

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компьютерная томография

Онколог Корней Тевс объяснил влияние популярных медицинских процедур на развитие рака.

Онколог Тевс сообщил, что способностью провоцировать рак обладают излучения, характеризуемые энергией, вызывающей повреждения ДНК. Таковым, в частности, является ионизирующее излучение.

Онколог назвал причину 95% всех случаев рака


На вопрос, может ли рентген вызывать развитие рака, специалист ответил утвердительно. По его словам, радиация из медицинских источников наделена таким свойством.

Что может вызвать рак?


«Некоторые медицинские процедуры могут приводить к развитию рака. К ним относятся рентген грудной клетки, компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и лучевая терапия», - перечислил Корней Тевс в комментарии «СЭ».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение формы пальцевна руках может быть признаком развития рака легких.

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Корней Тевс
Корней Тевс
Здоровье
радиолог, заведующий радиотерапевтическим отделением Института ядерной медицины
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