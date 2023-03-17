Сок из черники снижает уровень сахара в крови на 35% — диетолог Пономарева

"Хотя апельсиновый сок может быть выбором номер один, исследования могут заставить вас рассмотреть еще один хороший вариант. Черничный сок может снизить уровень сахара в крови на целых 35 процентов. Сок черники может помочь снизить уровень сахара в крови", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Результаты этого исследования ясно показывают, что биотрансформированный черничный сок обладает сильным потенциалом против ожирения и диабета».

Просчитанный выбор диеты — это первый пункт назначения, когда речь идет о лечении диабета 2 типа. В то время как некоторые продукты могут резко повысить уровень сахара в крови, другие могут выступать в качестве противоядия. Исследование показывает, что вкусный напиток может помочь снизить уровень глюкозы в крови на целых 35 процентов.Сочетаете ли вы его с завтраком или просто наслаждаетесь охлажденным стаканом, сок является одним из самых популярных безалкогольных напитков.Исследовательская группа решила проверить действие этого сладкого напитка на моделях мышей.Мыши были отличной моделью, которая очень напоминает ожирение и диабет 2 типа, связанный с ожирением у людей.Группа мышей была не только склонна к ожирению и диабету, но также к резистентности к инсулину и высокому кровяному давлению. Резистентность к инсулину указывает на то, что ваши мышцы, жир и печень не могут хорошо реагировать на инсулин, который представляет собой гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который позволяет вашему телу использовать сахар из углеводов для получения энергии или запасать для будущего использования.Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечной недостаточности.

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