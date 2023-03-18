Ромашка, шиповник и мятный чай снижают риск болезни Альцгеймера

«Благодаря этой способности исследователи оценили потенциальную пользу этих трех травяных чаев в снижении риска болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера частично является воспалительным заболеванием. Эти три чая содержат противовоспалительные соединения, которые помогли привлечь интерес к этим чаям для лечения болезни Альцгеймера», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Ромашка

Шиповник

«В частности, было показано, что шиповник уменьшает образование так называемых «темных нейронов» (нервных клеток), которые связаны с нарушением памяти. Лабораторное исследование показало, что шиповник уменьшает дефицит памяти, вызванный когнитивными нарушениями при деменции, с признаками снижения окислительного стресса в той части мозга, которая контролирует обучение и память».

Мята

Нет никаких сомнений в том, что британцы любят выпить чашку хорошего чая. В то время как черный чай является самым популярным выбором, который превосходит любой другой напиток, три других чая могут предложить больше, чем приятный напиток. Горячие напитки, обладающие «противовоспалительными» и «антиоксидантными» свойствами, могут помочь снизить риск болезни Альцгеймера.Возможно, пришло время сменить ваш обычный выбор на немецкую ромашку, шиповник и мяту.Лабораторное исследование показало, что функция немецкой ромашки, улучшающая память, благодаря содержанию в ней антиоксидантов и, следовательно, ее способности поглощать свободные радикалы, может быть полезной для людей с болезнью Альцгеймера.Богатая «противовоспалительными» соединениями, такими как апигенин и лютеолин, ромашка также может способствовать развитию клеток мозга и укреплять связи между ними.Шиповник, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, может помочь защитить клетки мозга от воспаления.Сила мяты скрыта в одном из ее основных компонентов — розмариновой кислоте.Что касается мяты колосовой, исследования изучали ее влияние на образование и отложение определенных белков, таких как амилоидные фибриллы, в головном мозге, связанных с определенными типами болезни Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о пользе клюквы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.