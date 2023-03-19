Цитрусовые укрепляют кровеносные сосуды и предотвращают образование тромбов

"От повышения уровня витамина С до противораковых свойств — красочные продукты обладают различными преимуществами для здоровья. Популярные фрукты могут снизить риск образования вредных тромбов. Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, могут помочь укрепить кровеносные сосуды и предотвратить образование тромбов. Они богаты витамином С, который является антиоксидантом, помогающим укрепить кровеносные сосуды и предотвратить повреждение их стенок. Это может снизить риск образования тромбов в первую очередь", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Эти флавоноиды могут помочь уменьшить воспаление в организме, что также может снизить риск образования тромбов».

Сгустки крови могут заложить основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. В то время как лекарства, называемые антикоагулянтами, отлично растворяют вредные тромбы, у цитрусовых также может быть несколько хитростей в рукаве. Маленькие плоды могут воздвигнуть барьер против желеобразных комков.Независимо от того, используете ли вы их сок для приготовления освежающего напитка или просто пьете, цитрусовые предлагают больше, чем их характерный пикантный вкус.Кроме того, цитрусовые содержат флавоноиды, которые представляют собой растительные соединения, обладающие противовоспалительными свойствами и противодействующими свертыванию крови.Исследовательская группа решила оценить влияние лимона на различные параметры крови и свертываемость. Предыдущие данные свидетельствовали о том, что желтые плоды обладают свойствами, препятствующими свертыванию и разрушению тромбов.Исследователи пришли к выводу, что лимон предлагает «антитромбиновый компонент» и может помочь предотвратить образование тромбов.Ранее МедикФорум писал о хлебе, который можно диабетикам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.