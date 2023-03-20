Невролог Кидалов назвал опасные причины потных ладоней

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рука

Невролог Максим Кидалов назвал болезни эндокринной и нервной систем одной из причин, вызывающих потливость ладоней.

Почему люди могут жаловаться на потные ладони? По словам кандидата медицинских наук Максима Кидалова, эту особенность иногда обусловливает физиология. В частности, на потливость влияют генетические факторы, особенности метаболизма, а также то, как работает автономная нервная система.

Если говорить о патологических причинах чрезмерного потоотделения, одной из распространенных являются  различные эндокринные заболевания. Кроме того, потные ладони наблюдаются при инфекционных заболеваниях, проблемах с нервной системой, а также при метаболическом синдроме, ожирении.

Также, добавил невролог Кидалов, спровоцировать избыточную потливость могут принимаемые лекарства. Известно, что такой эффект присущ препаратам, используемым в терапии таких заболеваний как сахарный диабет, депрессия.

Беседуя с «Газетой.Ru», специалист уточнил, что в случае, когда возникает проблема потливости ладоней, следует первым делом обратиться за консультацией к дерматологу.

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«Лечение заболевания, приведшего к гипергидрозу, может решить проблему. В лечении повышенной потливости могут принять участие терапевты, инфекционисты, неврологи и даже хирурги. При определенных видах таких состояний могут применяться различные виды терапии», - констатировал эксперт.

Кидалов уточнил, что одни из первых рекомендаций для пациентов с данным нарушением относятся к коррекция правил гигиены и необходимости нормализовать вес.

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Максим Кидалов
Максим Кидалов
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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