Нутрициолог Свиридова рассказала, как сформировать здоровые привычки

«Половину успеха на пути к ЗОЖ составляют внутренний настрой и здоровые установки. Для формирования новых привычек следует запастись терпением. Доказано, что на формирование привычки уходит 21 день», - рассказала в интервью нутрициолог Свиридова.

«Еще одна важная привычка – пить достаточно жидкости, а также включить в рацион больше цитрусовых, зелени и овощей, так как в этих продуктах содержится огромное количество витаминов и полезных элементов», - добавила эксперт.

По словам Елены Свиридовлй, многие люди хотели бы вести более здоровый образ жизни, однако чтобы ЗОЖ действительно давал эффект оздоровления, он должен стать системой, поддерживаться на постоянной основе. Иначе говоря, какие-то действия или выбор должны быть не случайными. Важно сформировать здоровые привычки.Специалист отметила, что на протяжении этих дней важно найти в себе силы и мотивации перетерпеть тягу к вредным привычкам или к нездоровым продуктам. Впоследствии придерживаться такого режима будет значительно легче.Также, беседуя с «Лайфом», эксперт констатировала , что одной из самых полезных для укрепления здоровья и продления жизни привычек является потребность в движении, физической активности. Елена Свиридова посоветовала искать те виды спорта или активности, которые дают позитивные эмоции, – это эффективно закрепляет склонность к движению, избавляет от привычки проводить свободное время в малоподвижности.Вдобавок Свиридова порекомендовала обзавестись привычкой есть меньше соли, а также есть меньше готовых сладостей (их лучшей альтернативной она назвала натуральный темный шоколад и фрукты).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты называются наиболее полезными для пожилых людей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.