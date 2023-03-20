Невролог Евдокимов: боли в спине могут возникать из-за разных заболеваний

«Если неприятные ощущения не проходят на протяжении трех дней, то стоит обратиться к врачу, ведь заболеваний, о которых они могут говорить, – целая масса», - сообщил kp.ru специалист.

«Стреляющие ощущения – это признак рака простаты», - добавил Александр Евдокимов.

Медик рассказал в интервью, что боли в спине не всегда возникают по причине какой-то патологии. Но если болевые ощущения носят стойкий характер, это тревожный знак.Невролог Евдокимов предупредил, что боль в спине иногда становится предвестницей сердечного приступа. При этом она может и не ощущаться как сильная.Боль спастического свойства, окольцовывающая тело, сигнализирует о панкреатите. Если человек, жалующийся на боль в спине, чувствует ее вместе с давлением на позвоночник, это указывает на воспаленный аппендикс, проблемы гинекологической сферы, органов малого таза.Помимо того, боли в спине могут проявляться в виде острых приступов спазмов, возникающих вследствие некоторых телодвижений. Подобный симптом свойствен межпозвоночным грыжам, а также заболеваниям дыхательных путей.Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях такого состояния как брадикардия , при котором становятся замедленным сердечное сердцебиение.

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