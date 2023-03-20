Кардиолог Панова: брадикардия может говорить о заболевании сердца

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боль в груди

Низкий сердечный ритм может возникать с возрастом или же быть признаком проблем со здоровьем.

Брадикардия, означающая редкие сердечные сокращения, часто встречается у пожилых людей.

«С возрастом происходит нормальный износ электрической системы сердца. Поэтому частота сердечных сокращений имеет тенденцию к замедлению», - объясняют кардиологи Кливлендской клиники.

По словам медиков, нормальный диапазон ударов сердца составляет от 60 до 100 в минуту, когда человек бодрствует. В случае брадикардии частота сердечных сокращений может быть ниже 60 ударов в минуту, даже когда человек активен.

«Имея медленный сердечный ритм, можно не испытывать никаких симптомов. Однако если у вас есть симптомы, но вы игнорируете их, это может привести к серьезным проблемам», - отметил специалисты.

Они рекомендуют обратиться к врачу, если наряду с брадикардией возникают следующие симптомы.
  • Недостаток энергии.
  • Головокружение.
  • Слабость.
  • Боли в груди.
  • Спутанность сознания, проблемы с памятью.
  • Сердцебиение или ощущение трепетания в сердце.
Когда следует беспокоиться? Кардиолог Анна Панова отметила в комментарии для «МедикФорум», что брадикардия в некоторых случаях требует лечения.

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«Если частота сердечных сокращений падает ниже 40 ударов в минуту, возможно, мозг не получает достаточного количества кислорода, что способствует обморокам, головокружению, одышке. Кровь также может скапливаться в камерах сердца, вызывая застойную сердечную недостаточность», - предупредила врач.

Панова добавила, что низкая частота сердечных сокращений может наблюдаться при ишемической болезни сердца и воспалении в сердце, гипотиреозе, гиперкалиемии, врожденных пороках сердца, диабете, гипертонии. Если вас беспокоит что-либо, связанное с вашим сердцем, лучше всего обратиться к кардиологу, подчеркнула она.

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Теги : брадикардия, болезни сердца, Анна Панова