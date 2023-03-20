Кардиолог Панова: брадикардия может говорить о заболевании сердца
Низкий сердечный ритм может возникать с возрастом или же быть признаком проблем со здоровьем.
Брадикардия, означающая редкие сердечные сокращения, часто встречается у пожилых людей.
«С возрастом происходит нормальный износ электрической системы сердца. Поэтому частота сердечных сокращений имеет тенденцию к замедлению», - объясняют кардиологи Кливлендской клиники.
По словам медиков, нормальный диапазон ударов сердца составляет от 60 до 100 в минуту, когда человек бодрствует. В случае брадикардии частота сердечных сокращений может быть ниже 60 ударов в минуту, даже когда человек активен.
«Имея медленный сердечный ритм, можно не испытывать никаких симптомов. Однако если у вас есть симптомы, но вы игнорируете их, это может привести к серьезным проблемам», - отметил специалисты.
Они рекомендуют обратиться к врачу, если наряду с брадикардией возникают следующие симптомы.
- Недостаток энергии.
- Головокружение.
- Слабость.
- Боли в груди.
- Спутанность сознания, проблемы с памятью.
- Сердцебиение или ощущение трепетания в сердце.
«Если частота сердечных сокращений падает ниже 40 ударов в минуту, возможно, мозг не получает достаточного количества кислорода, что способствует обморокам, головокружению, одышке. Кровь также может скапливаться в камерах сердца, вызывая застойную сердечную недостаточность», - предупредила врач.
Панова добавила, что низкая частота сердечных сокращений может наблюдаться при ишемической болезни сердца и воспалении в сердце, гипотиреозе, гиперкалиемии, врожденных пороках сердца, диабете, гипертонии. Если вас беспокоит что-либо, связанное с вашим сердцем, лучше всего обратиться к кардиологу, подчеркнула она.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины вызывают потливость ладоней.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий