Врач Круглова: йодная сетка не помогает лечить йододефицит

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йод

Делать йодную сетку, чтобы восполнить дефицит йода в организме, – бесполезно, констатировала врач-диетолог Наталья Круглова.

Йодная сетка как способ терапии используется при разного рода проблемах со здоровьем. Нередко можно услышать, что ее нанесение на кожу полезно в тех случаях, когда имеется йододефицит. В частности, с ее помощью можно определить, что такой дефицит у человека действительно имеется.

Комментируя этот способ выявления йододефицита, врач Круглова почеркнула: доверять такому методу не стоит.

«Иногда по йодной сетке пытаются определить, есть ли дефицит или нет. Считается, что если сетка быстро впитывается в кожу, то организм испытывает нехватку йода. Это является мифом», - заявила медик порталу NEWS.ru.

Также, добавила Наталья Круглова, аптечные растворы йода бесполезно применять наружно, чтобы восполнить существующую нехватку йода – лечить его дефицит они не помогают. В данном случае йодная сетка не даст нужного результата, поскольку

Покажет ли йодная сетка дефицит йода?


«соединения йода в пищевых и фармацевтических продуктах имеют разную структуру».

Врач посоветовала для борьбы с йододефицитом включать в рацион йодированную соль, а также употреблять морепродукты, включая рыбу и водоросли.

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Наталья Круглова
Наталья Круглова
Здоровье
врач-диетолог
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Теги : йодная сетка, дефицит йода, Наталья Круглова