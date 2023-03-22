Диетолог Пономарева назвала 8 фруктов, которые эффективно снижают холестерин

52 Фото: https://unsplash.com/photos/M_xIaxQE3Ms
Диетолог Пономарева назвала 8 фруктов, которые эффективно снижают холестерин


Если не лечить, высокий уровень холестерина может привести к серьезным осложнениям, таким как болезни сердца и инсульты.


Холестерин – это жировое вещество, содержащееся в крови. Его слишком много может привести к закупорке кровеносных сосудов, что может вызвать серьезную озабоченность. К счастью, есть способы помочь снизить уровень холестерина, включая диету.

Известно, что некоторые продукты повышают уровень холестерина, причем насыщенные жиры являются одними из худших преступников. Однако другие продукты могут иметь противоположный эффект.


4 вкусных продукта, которые можно добавить в рацион, если у вас повышенный холестерин


«Разные продукты помогают снизить уровень холестерина по-разному, некоторые содержат растворимую клетчатку, которая связывается с холестерином в пищеварительной системе и выводит его из организма, прежде чем он попадет в кровоток. Другие содержат полезные жиры, которые напрямую снижают уровень липопротеинов низкой плотности [«плохой»] холестерин, в то время как некоторые продукты содержат растительные соединения, которые могут препятствовать поглощению организмом определенных типов холестерина, которые могут повредить артерии и вызвать воспаление», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Средиземноморская диета является хорошим способом, включая здоровые источники жирных кислот - омега 3, 6 и 9, из жирной рыбы, авокадо, орехов, семян, оливок и масел из них, богатые клетчаткой и антиоксидантами фрукты и овощи и сокращение количества обработанных пищевых продуктов, содержащих сахар и трансжиры, которые могут привести к атеросклерозу.

Она особенно рекомендовала увеличить потребление продуктов с высоким содержанием растворимой клетчатки.

«Хорошо известно, что растворимая клетчатка снижает риск сердечных заболеваний».


Повышенный холестерин: названы овощи, которые могут снизить его уровень на 30%


Он работает путем связывания с желчными кислотами или холестерином, увеличивая клиренс холестерина липопротеинов низкой плотности в печени. Он также питает кишечные бактерии, производя жирные кислоты с короткой цепью, помогает улучшить чувствительность к инсулину и помогает нам оставаться сытыми.

Пономарева перечислила восемь фруктов, богатых растворимой клетчаткой, которые могут помочь снизить уровень холестерина.

  • Яблоки
  • Груши
  • Абрикосы
  • Чернослив
  • Апельсины
  • Грейпфрут
  • Клубника
  • Манго.

Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые богаты магнием.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Бразильские орехи снижают "плохой" холестерин
Диетолог Пономарева: грибы и овсянка снижают уровень «плохого» холестерина
Высокий холестерин: всего одна чашка "консервов" в день может снизить уровень холестерина
Теги : советы диетологов, польза фруктов, снижение холестерина