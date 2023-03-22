Диетолог Пономарева назвала 8 фруктов, которые эффективно снижают холестерин

«Разные продукты помогают снизить уровень холестерина по-разному, некоторые содержат растворимую клетчатку, которая связывается с холестерином в пищеварительной системе и выводит его из организма, прежде чем он попадет в кровоток. Другие содержат полезные жиры, которые напрямую снижают уровень липопротеинов низкой плотности [«плохой»] холестерин, в то время как некоторые продукты содержат растительные соединения, которые могут препятствовать поглощению организмом определенных типов холестерина, которые могут повредить артерии и вызвать воспаление», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Хорошо известно, что растворимая клетчатка снижает риск сердечных заболеваний».

Яблоки

Груши

Абрикосы

Чернослив

Апельсины

Грейпфрут

Клубника

Манго.

Холестерин – это жировое вещество, содержащееся в крови. Его слишком много может привести к закупорке кровеносных сосудов, что может вызвать серьезную озабоченность. К счастью, есть способы помочь снизить уровень холестерина, включая диету.Известно, что некоторые продукты повышают уровень холестерина, причем насыщенные жиры являются одними из худших преступников. Однако другие продукты могут иметь противоположный эффект.Средиземноморская диета является хорошим способом, включая здоровые источники жирных кислот - омега 3, 6 и 9, из жирной рыбы, авокадо, орехов, семян, оливок и масел из них, богатые клетчаткой и антиоксидантами фрукты и овощи и сокращение количества обработанных пищевых продуктов, содержащих сахар и трансжиры, которые могут привести к атеросклерозу.Она особенно рекомендовала увеличить потребление продуктов с высоким содержанием растворимой клетчатки.Он работает путем связывания с желчными кислотами или холестерином, увеличивая клиренс холестерина липопротеинов низкой плотности в печени. Он также питает кишечные бактерии, производя жирные кислоты с короткой цепью, помогает улучшить чувствительность к инсулину и помогает нам оставаться сытыми.Пономарева перечислила восемь фруктов, богатых растворимой клетчаткой, которые могут помочь снизить уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые богаты магнием.

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