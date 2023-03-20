Продукты с магнием, которые полезно есть каждый день

Магний является одним из наиболее важных питательных веществ, которые организм получает с пищей. Этот микроэлемент имеет большое значение для функционирования мышц и нервов. Кроме того, дает энергию (низкий уровень магния может вызывать постоянное чувство усталости). Также многие врачи отмечают, что недостаток магния увеличивает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, диабета и даже артрита у женщин.Чтобы получать достаточно магния, в свой ежедневный рацион следует включить содержащие его продукты.По данным Министерства сельского хозяйства США, чашка сырого шпината содержит почти 7 мг магния, что помогает приблизиться к его ежедневной норме.Магнием особенно богаты миндаль, кешью, арахис.Сердечная ассоциация AHA рекомендует употреблять жирную рыбу по крайней мере два раза в неделю.Например, соя, богатая белком, также является отличным источником природного магния. Ее «родственники» фасоль, бобы, чечевица и горох тоже насыщены им.Половина авокадо содержит не менее 19 мг магния.100 граммов банановой мякоти дают около 30 мг магния. Вдобавок в них также очень много калия, благодаря чему употребление бананов идет на пользу сердцу.Благодаря высокому содержанию магния йогурт дает энергию, а за счет других своих компонентов помогает поддерживать здоровье кишечника и контролировать вес.Свежий картофель полезно есть с кожурой, которая тоже содержит большую дозу магния.Суточная норма для мужчин – около 400 мг, для женщин – около 300 мг.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуется включать в рацион пожилых людей.

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