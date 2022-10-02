Диетолог Пономарева: грибы и овсянка снижают уровень «плохого» холестерина
По словам диетолога, грибы содержат клетчатку, которая, как известно, снижает уровень холестерина.
Высокий уровень холестерина может быть опасным, приводя к потенциально смертельным заболеваниям, если его не лечить. Это означает, что в вашей крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Со временем это может накапливаться в кровеносных сосудах, вызывая такие вещи, как сердечные приступы и инсульты.
Одной из наиболее распространенных причин высокого уровня холестерина является диета, особенно жирная пища. Однако есть и другие способствующие факторы, такие как недостаточная физическая активность, курение, употребление алкоголя и семейная история. Хотя то, что вы едите, может вызвать высокий уровень холестерина, оно также может помочь снизить его.
Диетолог Василиса Пономарева рекомендовала включать в рацион грибы, а также овес, чтобы снизить уровень холестерина.
«Оба они содержат полезный тип (растворимой) клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы при употреблении образуют вязкий гель, который способствует выведению (хотя и какао) желчных кислот. Поскольку необходимо производить новые желчные кислоты, для этого необходимо использовать холестерин, часто используя доступный холестерин липопротеинов низкой плотности (плохой), что снижает его уровень», - говорит Пономарева специально для МедикФорум.
Для сравнения, липопротеины высокой плотности — «хороший» холестерин — снижают уровень холестерина, поглощая его и возвращая обратно в печень. Затем печень выводит его из организма.
У людей, которые съедали три грамма бета-глюканов в день, уровень липопротеинов низкой плотности снижался на восемь миллиграммов на децилитр.
«Мета-анализ показал, что потребление бета-глюкана значительно снижает концентрацию общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности, но не влияет на концентрацию триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой плотности и концентрации глюкозы у субъектов с гиперхолестеринемией».
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