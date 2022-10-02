Диетолог Пономарева: грибы и овсянка снижают уровень «плохого» холестерина

«Оба они содержат полезный тип (растворимой) клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы при употреблении образуют вязкий гель, который способствует выведению (хотя и какао) желчных кислот. Поскольку необходимо производить новые желчные кислоты, для этого необходимо использовать холестерин, часто используя доступный холестерин липопротеинов низкой плотности (плохой), что снижает его уровень», - говорит Пономарева специально для МедикФорум.

«Мета-анализ показал, что потребление бета-глюкана значительно снижает концентрацию общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности, но не влияет на концентрацию триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой плотности и концентрации глюкозы у субъектов с гиперхолестеринемией».