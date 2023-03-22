Антиоксиданты в красном вине помогают «сжечь» жир на животе - нутрициолог Строков
Исследования показывают, что красное вино связано с более низким уровнем висцерального жира.
Скрытый глубоко внутри брюшной полости, висцеральный жир окружает некоторые жизненно важные органы, такие как печень и поджелудочная железа. Это сложное расположение означает, что жировое вещество может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от болезней сердца до диабета. К счастью, корректировка диеты может помочь избавиться от жира на животе. Более того, исследования показывают, что у популярного алкогольного напитка также может быть несколько хитростей.
"Если ваш любимый напиток — красное вино, то, возможно, вам что-то нужно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Исследование показало, что употребление красного вина связано с уменьшением висцерального жира. В исследовании изучалась роль алкоголя в уровне висцерального жира, причем первое место в списке заняло красное вино.
«Красное вино содержит удивительное количество антиоксидантов, называемых фенольными кислотами и полифенолами. Когда вы начинаете принимать антиоксиданты, ваш метаболизм может увеличиться. В результате вы можете сжечь больше калорий и похудеть. Антиоксиданты также обращают вспять окислительный стресс, который возникает, когда организм вырабатывает много свободных радикалов, снижая уровень антиоксидантов».
Окислительный стресс связан с накоплением висцерального жира и метаболическими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Антиоксидант, называемый ресвератрол, кажется особенно важным. Это растительное лакомство может препятствовать накоплению жира и даже снижать уровень воспаления.
Красное вино предлагает некоторые интересные преимущества, однако это все же тип алкоголя, который имеет много недостатков. Употребление слишком большого количества алкоголя имеет ряд долгосрочных и краткосрочных последствий.
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