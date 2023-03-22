Антиоксиданты в красном вине помогают «сжечь» жир на животе - нутрициолог Строков

"Если ваш любимый напиток — красное вино, то, возможно, вам что-то нужно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Красное вино содержит удивительное количество антиоксидантов, называемых фенольными кислотами и полифенолами. Когда вы начинаете принимать антиоксиданты, ваш метаболизм может увеличиться. В результате вы можете сжечь больше калорий и похудеть. Антиоксиданты также обращают вспять окислительный стресс, который возникает, когда организм вырабатывает много свободных радикалов, снижая уровень антиоксидантов».

Скрытый глубоко внутри брюшной полости, висцеральный жир окружает некоторые жизненно важные органы, такие как печень и поджелудочная железа. Это сложное расположение означает, что жировое вещество может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от болезней сердца до диабета. К счастью, корректировка диеты может помочь избавиться от жира на животе. Более того, исследования показывают, что у популярного алкогольного напитка также может быть несколько хитростей.Исследование показало, что употребление красного вина связано с уменьшением висцерального жира. В исследовании изучалась роль алкоголя в уровне висцерального жира, причем первое место в списке заняло красное вино.Окислительный стресс связан с накоплением висцерального жира и метаболическими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Антиоксидант, называемый ресвератрол, кажется особенно важным. Это растительное лакомство может препятствовать накоплению жира и даже снижать уровень воспаления.Красное вино предлагает некоторые интересные преимущества, однако это все же тип алкоголя, который имеет много недостатков.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые богаты магнием.

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