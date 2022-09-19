Висцеральный жир: вкусная ягода поможет уменьшить опасный жир на животе
Наслаждение сладкими закусками может помочь уменьшить жир на животе, также известный как висцеральный.
Скрытый глубоко внутри вашего живота, висцеральный жир окружает некоторые из ваших жизненно важных органов, таких как печень, почки и кишечник.
"Когда вы думаете о жире, ваш разум может визуализировать колеблющееся вещество, которое вы можете пощипывать. Но висцеральный жир отличается. Он прячется в брюшной полости. Хотя вы можете даже не знать об этом жире на животе, он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, от болезней сердца до диабета. К счастью, новые данные свидетельствуют о том, что клубника может протянуть руку помощи. Она не только является вкусной закуской, но и содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Когда дело доходит до избавления от висцерального жира, польза клетчатки известна. Из двух типов клетчатки растворимая клетчатка может помочь замедлить скорость, с которой желудок выпускает переваренную пищу в кишечник.
Чем больше растворимой клетчатки вы едите, тем большее уменьшение висцерального жира вы можете увидеть. Употребление большего количества полезных фруктов и овощей может помочь сжечь этот вредный для здоровья жир.
Исследование показало, что на каждые 10 граммов растворимой клетчатки, потребляемой ежедневно, висцеральный жир уменьшался на 3,7 процента в течение пяти лет.
Если вы хотите максимизировать потерю веса, вызванную клетчаткой, исследователи также заметили, что упражнения могут еще больше ускорить потерю висцерального жира.
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