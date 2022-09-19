Висцеральный жир: вкусная ягода поможет уменьшить опасный жир на животе

"Когда вы думаете о жире, ваш разум может визуализировать колеблющееся вещество, которое вы можете пощипывать. Но висцеральный жир отличается. Он прячется в брюшной полости. Хотя вы можете даже не знать об этом жире на животе, он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, от болезней сердца до диабета. К счастью, новые данные свидетельствуют о том, что клубника может протянуть руку помощи. Она не только является вкусной закуской, но и содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Скрытый глубоко внутри вашего живота, висцеральный жир окружает некоторые из ваших жизненно важных органов, таких как печень, почки и кишечник.Когда дело доходит до избавления от висцерального жира, польза клетчатки известна. Из двух типов клетчатки растворимая клетчатка может помочь замедлить скорость, с которой желудок выпускает переваренную пищу в кишечник.Чем больше растворимой клетчатки вы едите, тем большее уменьшение висцерального жира вы можете увидеть. Употребление большего количества полезных фруктов и овощей может помочь сжечь этот вредный для здоровья жир.Исследование показало, что на каждые 10 граммов растворимой клетчатки, потребляемой ежедневно, висцеральный жир уменьшался на 3,7 процента в течение пяти лет.Если вы хотите максимизировать потерю веса, вызванную клетчаткой, исследователи также заметили, что упражнения могут еще больше ускорить потерю висцерального жира.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить уровень холестерина.