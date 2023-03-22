Боль в груди может оказаться симптомом анемии

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боль в груди

Не всякий дискомфорт в груди является симптомом проблем с сердцем.

Анемия, также называемая малокровием, является патологическим состоянием, означающим сниженное содержание эритроцитов и гемоглобина крови. У людей, страдающих анемией (особенно давней и нелеченой) может возникать дискомфорт в груди, который они часто описывают как болезненность, сдавленность или тяжесть.

Помимо этого, патологии бывает свойственно учащенное сердцебиение, отметила в беседе с «МедикФорум» кардиолог Анна Панова.

Врач объяснила, почему боль в груди может оказаться симптомом анемии.

«Многие из симптомов анемии могут быть связаны с одной и той же причиной. Боль в груди, одышка, усталость, бледность кожи, аномальное сердцебиение – все это бывает обусловлено плохой оксигенацией тела».

Кардиолог уточнила: поскольку в состоянии анемии уровень эритроцитов снижается, они перестают справляться с задачей эффективного распределения кислорода по всему телу. Возникающие в связи с этим симптомы являются отражением того стресса, который испытывает организм.

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«Красные кровяные тельца эритроциты содержат гемоглобин – белок, который связывается с кислородом в легких и переносит его в различные части тела. Боль в груди является побочным продуктом недостаточного поступления кислорода к сердцу», - констатировала Анна Панова.

Другими симптомами анемии являются бледность кожи, слабость, быстро возникающая утомляемость, головокружение, сонливость, шум в ушах, «мушки» в глазах.

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Теги : боль в груди, анемия, Анна Панова