«Многие из симптомов анемии могут быть связаны с одной и той же причиной. Боль в груди, одышка, усталость, бледность кожи, аномальное сердцебиение – все это бывает обусловлено плохой оксигенацией тела».

«Красные кровяные тельца эритроциты содержат гемоглобин – белок, который связывается с кислородом в легких и переносит его в различные части тела. Боль в груди является побочным продуктом недостаточного поступления кислорода к сердцу», - констатировала Анна Панова.

Анемия, также называемая малокровием, является патологическим состоянием, означающим сниженное содержание эритроцитов и гемоглобина крови. У людей, страдающих анемией (особенно давней и нелеченой) может возникать дискомфорт в груди, который они часто описывают как болезненность, сдавленность или тяжесть.Помимо этого, патологии бывает свойственно учащенное сердцебиение, отметила в беседе с «МедикФорум» кардиолог Анна Панова.Врач объяснила, почему боль в груди может оказаться симптомом анемии.Кардиолог уточнила: поскольку в состоянии анемии уровень эритроцитов снижается, они перестают справляться с задачей эффективного распределения кислорода по всему телу. Возникающие в связи с этим симптомы являются отражением того стресса, который испытывает организм.Другими симптомами анемии являются бледность кожи, слабость, быстро возникающая утомляемость, головокружение, сонливость, шум в ушах, «мушки» в глазах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенное чувство голода может возникать из-за заболевания диабетом.

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