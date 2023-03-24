2 признака вокруг глаз, которые говорят об опасном для жизни тромбе в носовых пазухах

«Пещеристые пазухи — это полые пространства, расположенные под мозгом, за каждой глазницей. Главный кровеносный сосуд, называемый яремной веной, несет кровь через кавернозные синусы от головного мозга», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Признаки, как правило, проявляются остро или более прогрессирующим образом, охватывая несколько или более дней. Отек или выпячивание глаз также может наблюдаться в случае тромбоза кавернозного синуса. Это связано с уменьшением дренажа из лицевых вен, что приводит к скоплению жидкости вокруг глаз. В результате веки могут начать опускаться".

Сгустки крови обычно являются реакцией организма на травму, но часто их образование является необоснованным. В любом случае сгусток вряд ли вызовет проблемы, пока он остается неподвижным и позволяет крови обтекать его. Однако иногда тромбы смещаются и попадают в легкие, вызывая полную остановку потока кислорода (легочная эмболия). Хотя сгустки крови обычно сначала образуются в нижних конечностях, известно, что они также поражают лицо.Сгусток крови, который образуется на лице, с медицинской точки зрения называется тромбозом кавернозного синуса; опасное для жизни состояние, связанное с несколькими симптомами.Когда внутри пазухи образуется сгусток крови, это обычно происходит из-за того, что где-то на лице или черепе развилась инфекция, которую необходимо локализовать.Однако «сгустки могут образовываться без инфекции».Менее распространенной причиной образования тромба в кавернозных синусах является тяжелая травма, запускающая механизмы свертывания крови. Независимо от причины, сгусток крови может вызвать немедленное повреждение головного мозга, глаз и нервов, проходящих между ними. Вот почему в 50–90% случаев у пациентов сначала возникают изменения зрения, включая чувствительность к свету или другие нарушения зрения.Одним из самых ранних и надежных симптомов заболевания является сильная головная боль, которая усиливается даже при приеме обезболивающих препаратов. Любая задержка в лечении этих симптомов может привести к необратимому повреждению головного мозга и других органов.Ранее МедикФорум писал о пользе вишневого сока.

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