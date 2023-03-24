Нутрициолог Строков: соединение в этих фруктах и овощах активирует ген «долголетия»

"Активируя ген FOXO3, общий для всех людей, мы можем заставить его действовать как версия «долголетия». В этом может помочь употребление продуктов, богатых астаксантином. В частности, антиоксидант кверцетин может оказывать сопоставимое действие. Антиоксидантная активность соединения делает его полезным при лечении различных проблем со здоровьем", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Несколько факторов определяют продолжительность жизни, но ни один из них не является более влиятельным, чем генетика и образ жизни. Хороший генетический состав способен повысить защитные силы организма против нескольких факторов старения; главное болезнь. Когда употребляется пища, содержащая полифенолы, эти врожденные защитные силы усиливаются.Однако некоторые антиоксиданты обладают уникальной способностью активировать уникальные гены, связанные с увеличением продолжительности жизни.Кверцетин — это флавоноид растительного происхождения, содержащийся во фруктах, овощах и чаях, особенноИзвестно, что он обладает множеством биологически активных свойств, которые действуют как антиоксидант, противовоспалительное и противораковое средство.Чтобы подтвердить влияние этих факторов на продолжительность жизни, в некоторых исследованиях изучалось влияние кверцетина на гены человека, а именно на ген FOXO3. Проще говоря, ген FOXO3 способствует увеличению продолжительности жизни человека.Один из самых надежных способов активировать ген долголетия — это ограничение калорий и периодическое голодание. Однако некоторые антиоксиданты также могут включать этот ген.Все люди несут ген FOXO3, который существует во множестве вариаций. У каждого третьего человека есть версия гена FOXO3, связанная с долголетием.Исследователи обнаружили, что кверцетин активировал сигнальный путь JNK после трех-двенадцати часов лечения кверцетином. Помимо увеличения продолжительности жизни человека, это может дать кверцетину роль в снижении коагуляции, гипергликемии, воспалении и гипертонии. Хотя антиоксидант можно принимать в качестве добавки, его достаточно в растительных продуктах.Ранее МедикФоум писал о пользе вишневого сока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.