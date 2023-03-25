Жизнь на оживленной дороге может быть смертельной
Воздействие дорожного шума может привести к повышению артериального давления.
Ученые продемонстрировали самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что жизнь рядом с оживленной дорогой может привести к ухудшению здоровья.
«Связь была устойчивой — даже после поправки на загрязнение воздуха. Те, кто подвергался постоянному воздействию ревущего двигателя, гудков и завывающих сирен, были наиболее склонны к гипертонии», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально специально для МедикФорум.
Гипертония является «основным фактором риска» сердечных заболеваний, сердечных приступов и инсультов.
Дополнительные факторы образа жизни могут повысить риск заболевания у человека, например:
- Плохое питание
- Отсутствие упражнений
- Чрезмерное употребление алкоголя
- Избыточный вес
Дорожный шум и загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, сосуществуют вокруг нас. Воздействие шума дорожного движения повышает риск гипертонии, при этом большее воздействие приравнивается к более высокому риску.
«На сегодняшний день это первое крупномасштабное проспективное исследование, непосредственно изучающее влияние дорожного шума на заболеваемость недавно диагностированной гипертонией. Изменения дорожного шума и загрязнения воздуха как на индивидуальном, так и на общественном уровне для улучшения сердечно-сосудистого здоровья».
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