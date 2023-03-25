Жизнь на оживленной дороге может быть смертельной

«Связь была устойчивой — даже после поправки на загрязнение воздуха. Те, кто подвергался постоянному воздействию ревущего двигателя, гудков и завывающих сирен, были наиболее склонны к гипертонии», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально специально для МедикФорум.

Плохое питание

Отсутствие упражнений

Чрезмерное употребление алкоголя

Избыточный вес

«На сегодняшний день это первое крупномасштабное проспективное исследование, непосредственно изучающее влияние дорожного шума на заболеваемость недавно диагностированной гипертонией. Изменения дорожного шума и загрязнения воздуха как на индивидуальном, так и на общественном уровне для улучшения сердечно-сосудистого здоровья».

Ученые продемонстрировали самые убедительные на сегодняшний день доказательства того, что жизнь рядом с оживленной дорогой может привести к ухудшению здоровья.Гипертония является «основным фактором риска» сердечных заболеваний, сердечных приступов и инсультов.Дополнительные факторы образа жизни могут повысить риск заболевания у человека, например:Пациентам с высоким кровяным давлением может потребоваться прием лекарств для облегчения состояния.Дорожный шум и загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, сосуществуют вокруг нас. Воздействие шума дорожного движения повышает риск гипертонии, при этом большее воздействие приравнивается к более высокому риску.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.