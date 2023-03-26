Диетолог Пономарева назвала зеленые овощи, которые защитят от потери зрения

«Мы все знаем о пользе сбалансированной диеты, состоящей из здоровой и питательной пищи и напитков, для нашего общего самочувствия, но многие ли из нас думают о положительном влиянии, которое она оказывает на наше долгосрочное зрение? Полезные для глаз питательные вещества можно найти в листовых овощах, включая шпинат, капусту и лук-порей. Наполненные питательными веществами, такими как лютеин и зеаксантин, эти виды овощей могут помочь снизить риск заболеваний глаз, включая возрастную дегенерацию желтого пятна. Холодноводная рыба, такая как сардины, скумбрия и тунец, является отличным источником ДГК и омега-3 жирных кислот, которые обеспечивают структурную поддержку клеточных мембран внутри глаза», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Некоторые проблемы со зрением неизбежны, поскольку они могут быть результатом травмы, болезни или генетики. Однако, когда дело доходит до того, чтобы наши глаза были как можно более здоровыми, есть простые шаги, которые мы можем предпринять, чтобы помочь в этом. Диета может сыграть важную роль в предотвращении определенных проблем со зрением.Есть продукты, богатые антиоксидантами, особенноВ частности, она посоветовала добавлять в пищу больше лука-порея. Этот листовой зеленый овощ богат лютеином, необходимым для функционирования глаз.Многочисленные исследования показали, что лютеин и зеаксантин являются важными компонентами для здоровья глаз. Их роль в здоровье человека, в частности, в здоровье глаз, хорошо известна из эпидемиологических, клинических и интервенционных исследований. Они составляют основные пигменты желтого пятна сетчатки глаза человека, которые защищают желтое пятно от повреждения синим светом, улучшают остроту зрения и удаляют вредные активные формы кислорода.Они также были связаны со сниженным риском возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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