Врач Мясников предупредил об опасном способе снижать давление

«Никогда ни принимайте при подъеме давления таблетку под язык! Она моментально работает, рушит давление. Падает давление системное, падает давление в почках, в сердце, в голове – это может привести к инфаркту», - констатировал врач.

Кардиолог, ведущий программ о здоровье Александр Мясников предупредил об опасном способе снижать повысившееся давление. Он заявил, что гипертоникам при подъеме кровяного давления не следует использовать таблетки под язык.По словам Мясникова, подъязычные препараты обладают очень быстрым действием – такой эффект может вести к резкому снижению АД, что создает риски опасных осложнений.Александр Мясников отметил, что в случае неожиданно возросшего артериального давления правильнее будет использовать успокоительное средство. Вдобавок нужно постараться расслабиться, успокоиться, прилечь. Эти меры могут показаться менее эффективными в сравнении с приемом лекарств, но зато они безопасны, подчеркнул эксперт.Также, добавил Мясников, для терапии гипертонической болезни важно контролировать рацион, ограничивать количество поедаемой соли, поддерживать необходимый уровень физических нагрузок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки разрушительно влияют на состояние почек.

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