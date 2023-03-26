Врач Гердий: три привычки могут незаметно разрушить почки

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боль в почках

Врач Валерия Гердий: состояние почек важно контролировать, поскольку ухудшение в их состоянии может долго не ощущаться.

Нефролог и терапевт Валерия Гердий сообщила в интервью о тех распространенных привычках, которые могут разрушительно влиять на почки. Одна из них – это манера одеваться не по погоде, способствующая переохлаждению организма. Медик отметила, что простуды и переохлаждение очень вредны для почек, которые становятся более уязвимым, перестают нормально функционировать.

Еще одна пагубная для почек привычка – это пренебрежение здоровым питанием: постоянное потребление нездоровой еды (жареных блюд, вредных жиров, консервов, поуфабрикатов), а также питье газировки, злоупотребление алкоголем. По словам врача Гердий, для поддержания здоровья парного органа важно есть натуральные, малообработанные продукты, овощи и фрукты, следить за количеством соли, сахара и консервантов в рационе, пить достаточно чистой воды. Советы нефролога опубликовал «Доктор Питер».

Немецким врачом названы продукты, разрушающие почки


Также медик указала на привычку бесконтрольно принимать лекарства. Валерия Гердий подчеркнула: самодеятельный прием препаратов создает дополнительную нагрузку на печень, почки. Употреблять лекарства нужно исключительно по рекомендации врача.

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«Бесконтрольный прием НПВС, мочегонных препаратов, БАДов, антибактериальных средств пагубно влияет на почки», - констатировала специалистка.

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Валерия Гердий
Валерия Гердий
Здоровье
врач-нефролог, терапевт,
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