Врач Гердий: три привычки могут незаметно разрушить почки

«Бесконтрольный прием НПВС, мочегонных препаратов, БАДов, антибактериальных средств пагубно влияет на почки», - констатировала специалистка.

Нефролог и терапевт Валерия Гердий сообщила в интервью о тех распространенных привычках, которые могут разрушительно влиять на почки. Одна из них – это манера одеваться не по погоде, способствующая переохлаждению организма. Медик отметила, что простуды и переохлаждение очень вредны для почек, которые становятся более уязвимым, перестают нормально функционировать.Еще одна пагубная для почек привычка – это пренебрежение здоровым питанием: постоянное потребление нездоровой еды (жареных блюд, вредных жиров, консервов, поуфабрикатов), а также питье газировки, злоупотребление алкоголем. По словам врача Гердий, для поддержания здоровья парного органа важно есть натуральные, малообработанные продукты, овощи и фрукты, следить за количеством соли, сахара и консервантов в рационе, пить достаточно чистой воды. Советы нефролога опубликовал «Доктор Питер».Также медик указала на привычку бесконтрольно принимать лекарства. Валерия Гердий подчеркнула: самодеятельный прием препаратов создает дополнительную нагрузку на печень, почки. Употреблять лекарства нужно исключительно по рекомендации врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить о непереносимости алкоголя.

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