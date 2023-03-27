Терапевт Романенко назвала симптомы слишком жидкой крови

351 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/doctor-holding-blood-sample_19068415.htm#page=2&query=blood&position=36&from_view=search&track=sph
кровь в пробирке

Терапевт Татьяна Романенко: учащенное сердцебиение является одним из симптомов излишне жидкой крови.

Терапевт Романенко назвала причины, вызывающие колебание уровня сахара в крови


Медик Романенко объяснила в интервью, что жидкую кровь характеризует слишком низка концентрация «форменных элементов», таких как гемоглобин, эритроциты, тромбоциты и другие. В частности, состояние жидкой крови наблюдается при имеющейся анемии. Терапевт Романенко назвала симптомы, указывающие на данную проблему.
  • Слабость.
  • Учащенное сердцебиение
  • Одышка, возникающая при небольшой физической нагрузке.
По словам Романенко, людям, замечающим у себя такие симптомы, нужно обязательно обращаться к врачу. Она напомнила, что давно существующая нелеченая анемия может угрожать человеческой жизни.

Терапевт Романенко назвала признаки высокого уровня сахара и возможного диабета


«Кровь может быть жидкой и при низких тромбоцитах. При этом будут происходить кровоизлияния под кожу, образовываться синяки. Естественно, когда есть такие симптомы, нужно срочно обратиться к врачу. Это грозит развитием большого кровотечения, в результате которого человек может погибнуть», – предупредила врач в беседе с «Москвой 24».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым был назван опасный способ снижать подскочившее давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
На какие скрытые патологии может указывать кожный зуд: терапевт Романенко
Терапевт Романенко: как снизить без таблеток «подскочившее» давление
Терапевт Романенко: людям с диабетом нежелательно соблюдать пост
Теги : кровь, признаки нарушений, Татьяна Романенко