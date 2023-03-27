Терапевт Романенко назвала симптомы слишком жидкой крови

Слабость.

Учащенное сердцебиение

Одышка, возникающая при небольшой физической нагрузке.

«Кровь может быть жидкой и при низких тромбоцитах. При этом будут происходить кровоизлияния под кожу, образовываться синяки. Естественно, когда есть такие симптомы, нужно срочно обратиться к врачу. Это грозит развитием большого кровотечения, в результате которого человек может погибнуть», – предупредила врач в беседе с «Москвой 24».

Медик Романенко объяснила в интервью, что жидкую кровь характеризует слишком низка концентрация «форменных элементов», таких как гемоглобин, эритроциты, тромбоциты и другие. В частности, состояние жидкой крови наблюдается при имеющейся анемии. Терапевт Романенко назвала симптомы, указывающие на данную проблему.По словам Романенко, людям, замечающим у себя такие симптомы, нужно обязательно обращаться к врачу. Она напомнила, что давно существующая нелеченая анемия может угрожать человеческой жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым был назван опасный способ снижать подскочившее давление.

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