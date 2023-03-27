Укус насекомого: десять признаков, требующих обращения к врачу

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жалящее насекомое

В некоторых случаях укус насекомого может быть чрезвычайно опасным.

Врач Беленко назвала состояния, требующие обращения к неврологу


По мере улучшения погоды увеличивается количество посещений людьми природных мест. Вместе с этим повышаются риски оказаться укушенными насекомыми. По данным Американской академии дерматологии (AAD), осложнения чаще всего возникают в результате укусов комаров, постельных клопов, блох, пчел, ос, а также некоторых видов пауков, мух или муравьев.

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Эксперты советуют обращаться к врачам при появлении любого из следующих симптомов, возникающих после укуса насекомого.
  • Одышка
  • Ощущение сжимающегося горла.
  • Отек губ, языка или лица.
  • Боль в груди.
  • Учащенное сердцебиение, длящееся более чем несколько минут.
  • Головокружение.
  • Тошнота, рвота.
  • Головная боль.
  • Красная кольцевидная сыпь после укуса клеща (признак болезни Лайма).
  • Лихорадка, сопровождающаяся красной или черной сыпью, которая распространяется по телу.
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