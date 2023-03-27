Укус насекомого: десять признаков, требующих обращения к врачу

Одышка

Ощущение сжимающегося горла.

Отек губ, языка или лица.

Боль в груди.

Учащенное сердцебиение, длящееся более чем несколько минут.

Головокружение.

Тошнота, рвота.

Головная боль.

Красная кольцевидная сыпь после укуса клеща (признак болезни Лайма).

Лихорадка, сопровождающаяся красной или черной сыпью, которая распространяется по телу.

По мере улучшения погоды увеличивается количество посещений людьми природных мест. Вместе с этим повышаются риски оказаться укушенными насекомыми. По данным Американской академии дерматологии (AAD), осложнения чаще всего возникают в результате укусов комаров, постельных клопов, блох, пчел, ос, а также некоторых видов пауков, мух или муравьев.Эксперты советуют обращаться к врачам при появлении любого из следующих симптомов, возникающих после укуса насекомого.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто может быть склонен к заражению сибирской язвой.

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