Укус насекомого: десять признаков, требующих обращения к врачу
В некоторых случаях укус насекомого может быть чрезвычайно опасным.
По мере улучшения погоды увеличивается количество посещений людьми природных мест. Вместе с этим повышаются риски оказаться укушенными насекомыми. По данным Американской академии дерматологии (AAD), осложнения чаще всего возникают в результате укусов комаров, постельных клопов, блох, пчел, ос, а также некоторых видов пауков, мух или муравьев.
Эксперты советуют обращаться к врачам при появлении любого из следующих симптомов, возникающих после укуса насекомого.
- Одышка
- Ощущение сжимающегося горла.
- Отек губ, языка или лица.
- Боль в груди.
- Учащенное сердцебиение, длящееся более чем несколько минут.
- Головокружение.
- Тошнота, рвота.
- Головная боль.
- Красная кольцевидная сыпь после укуса клеща (признак болезни Лайма).
- Лихорадка, сопровождающаяся красной или черной сыпью, которая распространяется по телу.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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