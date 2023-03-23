Кто может быть склонен к заражению сибирской язвой: врач Кондрахин

«Сибирской язвой часто болеют люди, которые занимаются животноводством. Поэтому россиянам, которые не связаны с этой сферой, почти ничего не угрожает», - сказал специалист.

«Есть разные формы заболевания. При тяжелой форме поражаются желчно-кишечный тракт и легкие. В этом случае заболевание может передаться через пыль, воздух и контакты», - добавил Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин объяснил, кто может быть склонен к заражению сибирской язвой. Медик констатировал, что риск инфицирования в России актуален практически только для тех, кто занят в сфере животноводства.Кондрахин отметил, что передача возбудителя инфекции человеку осуществляется обычно от больного животного. Риск передачи этой болезни от одного человека другому не слишком существен, но все же он существует, – рассказал он в беседе с «Радио 1».Известно, что в Чувашии сибирской язвой заболели два человека. По словам врача, заболеваемость почти наверняка не станет эпидемией. В стране не впервые произошло заражение сибирской язвой среди людей, и врачи умеют ее лечить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в какой форме может проявляться сибирская язва.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.