Диетолог Гридина назвала уменьшающие отеки продукты

«Особенно сильно эффект отечности может проявиться, если поужинать вышеперечисленными продуктами».

«Среди таких продуктов можно выделить петрушку и другие виды зелени, свежие огурцы, кабачки, сладкий перец, курагу, бананы и свежие абрикосы», - уточнила Наталия Гридина в беседе с «Газетой.Ru».

Диетолог Гридина рассказала о продуктах, которые провоцирует появление отеков, и продуктах, которые помогают их уменьшать. По словам медика, провокатором отеков становится, в первую очередь, еда, способствующая задержке в организме воды, – различные соленые и маринованные закуски, копчености.Также, добавила Гридина, к появлению отеков ведет активно потребление продуктов, содержащих добавленный сахар. После них в крови повышается уровень глюкозы, содействуя выходу жидкости из клеток. Вдобавок воздействию повышенного уровня глюкозы в крови подвергаются клетки почек, результатом чего становится задержка натрия. Это, в свою очередь, задерживает воду.Для уменьшения отечности специалистка посоветовала включать в рацион продукты, содержащие калий (им присущ мочегонный эффект).Помимо этого, избавляться от отеков помогает клетчатка, витамин С и, соответственно, содержащие их продукты.Дополнительно медик посоветовала пить зеленый чай и чаще использовать вместо соли пряные травы, чеснок, имбирь, лимонный сок – все это тоже обеспечивает профилактику отечности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при употреблении завтрака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.