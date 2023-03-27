Пять ошибок, которые часто совершаются людьми при употреблении завтрака

«Еда на ходу увеличивает вероятность того, что пища будет неправильно пережевываться, способствуя проблемам с пищеварительной системой».

«Если завтрак насыщен сахаром, то вскоре после него мы снова будем голодны. Сахар дает энергию, которая очень быстро достигает пика, после чего быстро начинает сокращаться, провоцируя чувство голода и усталости».

«Во время завтрака нужно обращать внимание не на размер порций или их калорийность, а на то, приготовлен ли он из полезных ингредиентов».

Многие исследования говорят, что полноценный завтрак обеспечивает надлежащую поддержку физическому и психическому функционированию тела. Но людьми часто совершаются ошибки, которые значительно снижают его полезные коэффициент, – об этом рассказали эксперты портала Food News.Вместо того, чтобы проснуться утром на 15 минут раньше и потратить их на приготовление завтрака, многие предпочитают подольше поспать, а в качестве первого приема пищи съесть что-нибудь, купленное по дороге на учебу или работу. Ученые предупреждают: это ошибка.Клетчатка долго переваривается, благодаря чему организм долго сохраняет чувство сытости и длительное время поддерживает энергию. Завтрак, в котором достаточно клетчатки, позволяет продержаться до обеда без дополнительных перекусов и вдобавок не испытывая вялости.Клетчатка – это не все, что нам нужно. Белок является макроэлементом, без которого организм физически неспособен нормально функционировать. Получать его тело должно уже с утра, ведь впереди у него – долгий рабочий день.Чтобы завтрак был сбалансированным, она должен содержать полезные жиры: например, ореховые масла, семена льна, авокадо. Недостаток жиров в питании негативно сказывается на функциях иммунной системы, способствует гормональному дисбалансу, проблемам с кожей. Жиры рекомендуется включать в завтрак утром, чтобы в течение дня тело израсходовало полученные калории без риска появления лишних килограммов.Еще одна ошибка, которая часто совершаются людьми при употреблении завтрака, – он слишком скромный. Между тем, это единственный прием пищи, который поддерживает функции тела в течение многих часов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты наносят самый большой вред желудку.

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