Пять ошибок, которые часто совершаются людьми при употреблении завтрака
Завтрак второпях и на бегу является одной из самых распространенных ошибок, связанных с приемом пищи.
Многие исследования говорят, что полноценный завтрак обеспечивает надлежащую поддержку физическому и психическому функционированию тела. Но людьми часто совершаются ошибки, которые значительно снижают его полезные коэффициент, – об этом рассказали эксперты портала Food News.
Завтрак на ходу. Вместо того, чтобы проснуться утром на 15 минут раньше и потратить их на приготовление завтрака, многие предпочитают подольше поспать, а в качестве первого приема пищи съесть что-нибудь, купленное по дороге на учебу или работу. Ученые предупреждают: это ошибка.
«Еда на ходу увеличивает вероятность того, что пища будет неправильно пережевываться, способствуя проблемам с пищеварительной системой».
Отсутствие клетчатки, много сахара. Клетчатка долго переваривается, благодаря чему организм долго сохраняет чувство сытости и длительное время поддерживает энергию. Завтрак, в котором достаточно клетчатки, позволяет продержаться до обеда без дополнительных перекусов и вдобавок не испытывая вялости.
«Если завтрак насыщен сахаром, то вскоре после него мы снова будем голодны. Сахар дает энергию, которая очень быстро достигает пика, после чего быстро начинает сокращаться, провоцируя чувство голода и усталости».
Недостаток белка. Клетчатка – это не все, что нам нужно. Белок является макроэлементом, без которого организм физически неспособен нормально функционировать. Получать его тело должно уже с утра, ведь впереди у него – долгий рабочий день.
Отсутствие жира. Чтобы завтрак был сбалансированным, она должен содержать полезные жиры: например, ореховые масла, семена льна, авокадо. Недостаток жиров в питании негативно сказывается на функциях иммунной системы, способствует гормональному дисбалансу, проблемам с кожей. Жиры рекомендуется включать в завтрак утром, чтобы в течение дня тело израсходовало полученные калории без риска появления лишних килограммов.
Слишком мало еды. Еще одна ошибка, которая часто совершаются людьми при употреблении завтрака, – он слишком скромный. Между тем, это единственный прием пищи, который поддерживает функции тела в течение многих часов.
«Во время завтрака нужно обращать внимание не на размер порций или их калорийность, а на то, приготовлен ли он из полезных ингредиентов».
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