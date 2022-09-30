Скорая помощь при панической атаке: рекомендации невролога

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паника страх

Невролог Ксения Овсянникова рассказала, какие методы помогут быстро успокоиться в случае приступа панической атаки.

«Первым делом нужно принять препарат для снижения частоты сердечных сокращений, уменьшения сердцебиения, выравнивания ритма сердца и снижения артериального давления», — говорит эксперт.

Что касается немедикаментозных методов — хорошо помогает горячая вода. Нужно опустить в нее стопы и кисти рук. Можно набрать воду в таз, а можно просто открыть кран — эффект одинаковый. Согревая конечности, вы дадите сигнал нервной системе, что вашим рукам и ногам ничего не угрожает, они целы, а значит, опасность не так страшна. Кровь сразу отхлынет от мозга, сердца и легких. Пульс постепенно успокоится.

Дальше начинайте глубоко и медленно дышать. Всей грудью, делайте вдохи и выдохи как можно более плавно и размеренно. Старайтесь особенно растянуть выдох, а не вдох. Хотя произвольно будет получаться наоборот.

Можете выдыхать шумно, со звуком, как будто, «выплевывая» из себя страх и панику.

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Выпейте крепкий сладкий чай, желательно черный. Это усилит лимфодренаж и микроциркуляцию крови.

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А самое главное помните, что несмотря на всю неприятность симптомов, панические атаки не угрожают вашей жизни и не вызывают инсультов и инфарктов. Хотя бы по этому поводу вы можете быть спокойны.
Ксения Овсянникова
Ксения Овсянникова
Здоровье
Невролог
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