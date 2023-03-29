Онколог Воробьев: острая боль в двух частях тела сигнализирует о раке кишечника





«Вы можете испытывать острую боль или комок в желудке или заднем проходе. Хотя это, вероятно, доброкачественное заболевание, оно может указывать на злокачественный рост. Эти симптомы не обязательно означают, что у вас рак кишечника, так как все они могут быть вызваны другими, менее серьезными заболеваниями, но если вас это беспокоит, и ваши симптомы не могут быть объяснены ничем другим или они не исчезают через пару недель, то лучше поговорить с вашим врачом общей практики или другим медицинским работником», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Другие симптомы рака кишечника

«Обнаружение крови в кале также может быть ранним признаком рака кишечника: если вы заметили, что в вашем стуле появляется кровь, и вы не страдаете от геморроя, это может быть предупреждающим признаком того, что что-то не так».

Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является одним из наиболее распространенных видов рака.Многие люди знают о признаках рака кишечника, которые могут повлиять на ваши привычки в туалете, например, о необходимости испражняться чаще, чем обычно. Однако есть и другие симптомы, которые легко можно спутать с чем-то другим.Он предупредил, чтоОдним из наиболее распространенных ранних признаков рака кишечника является значительное изменение привычек кишечника, например, более частое, чем обычно, мочеиспускание или более жидкий стул. Ощущение, что вы не полностью опорожнили кишечник, также довольно часто, если опухоль находится в прямой кишке. Это может быть неудобно, и вы можете постоянно чувствовать желание сходить в туалет.Ранее МедикФорум писал о лучшем времени для приема витаминов.

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