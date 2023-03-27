Врач Животов назвал лучшее время для приема витаминов

«В большинстве случаев люди запивают водой витамины и нутрицевтические препараты просто по привычке! Вода разбавляет концентрацию пищеварительных ферментов и желудочного сока, что плохо отражается на процессе пищеварения», – объяснил Владимир Животов в интервью «Газете.Ru».

«за полчаса до еды или через два часа после».

Врач Животов констатировал, что люди часто принимают витамины неправильно. Например, запивают их водой. Между тем, заметил специалист, делать это нужно, только если такая необходимость предусматривается инструкцией.Врач назвал лучшее время для приема витаминов и добавок – это время, когда принимается пища. Запивать средства не обязательно, их можно проглатывать вместе с едой.Если инструкция к препарату предусматривает употребление воды, то делать это нужно НЕ во время приема пищи –Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью чай.

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