Онколог Антонова объяснила, почему может зудеть родинка

«Кроме того, зуд может возникнуть из-за хронических патологий, иногда такая реакция встречается при психологических проблемах», - объяснила Ольга Антонова «Москве 24».

«Зуд, жжение, покалывание в области родинки могут быть злокачественными симптомами. Лучшим решением при этом станет поход к дерматологу», - поделилась эксперт.

Онколог Ольга Антонова рассказала в интервью о возможных причинах зуда родинки. Медик отметила, что этому нередко способствует раздражение, вызываемое соприкосновением с одеждой и другими деталями гардероба.Кроме того, зуд и шелушение в области родинок возникают как следствие аллергических реакций организма. Иногда они ощущаются после посещения бассейна.Также, добавила Антонова, родинки могут зудеть в связи с имеющимися заболеваниями – например, такими как псориаз, дерматит, герпес.В то же время, предупредила онколог, зуд родинки проявляется как один из симптомов, указывающих на ее преобразование в злокачественное образование.Ранее портал MedikForum.ru писал о сигналах тела , которые можно заметить в случае серьезных заболеваний.

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