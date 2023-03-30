Психиатр Каштанов: фрукты, которые опасны для людей с депрессией

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Психиатр Каштанов: фрукты, которые опасны для людей с депрессией


Некоторым людям рекомендуется ограничить потребление продуктов, богатых тирамином, при приеме лекарств.


Тирамин является естественным побочным продуктом аминокислоты тирозина, которая естественным образом встречается в некоторых продуктах. Наличие высокого уровня аминокислоты в крови является хорошо известным фактором риска головных болей мигрени. Однако есть также свидетельства того, что высокие уровни могут вызывать опасные скачки артериального давления у некоторых людей. Например, всем, кто принимает ИМАО, рекомендуется ограничить потребление определенных фруктов.


ИМАО (ингибиторы мономаниакальной оксидазы) представляют собой класс антидепрессантов с эффективностью, аналогичной другим антидепрессантам, представленным на рынке.

Поскольку препараты блокируют моноаминовые оксиданты, они могут вызывать опасное повышение артериального давления при сочетании с некоторыми продуктами.
Однако это лекарство больше не является лекарством первой линии для лечения униполярной депрессии. Это связано с его непредсказуемым и часто серьезным взаимодействием.

Любой, кто принимает препарат, может легко избежать осложнений, если он избегает определенных продуктов.



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"Наиболее проблематичными ингредиентами являются те, которые содержат аминокислоту тирамин. Это связано с тем, что продукты, богатые тирамином, взаимодействуют с ИМАО и вызывают гипертонический криз. Среди различных ИМАО транилципромин является наиболее опасным из-за его стимулирующего действия. Моклобемид и брофаромин с наименьшей вероятностью вызывают реакцию гипертонии. Цитрусовые, такие как апельсин, грейпфрут, лимон, лайм и мандарин, содержат большое количество тирамина. Следует избегать спелых бананов, ананасов и авокадо, если вы особенно чувствительны к тирамину», — говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.


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